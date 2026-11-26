TGT भर्ती में बीएड (विशेष शिक्षा) को शामिल न करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 30 नवंबर तक दाखिल करना होगा हलफनामा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और भारतीय पुनर्वास परिषद को नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब मांगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:06 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) भर्ती में बी.एड. (विशेष शिक्षा) को बी.एड. के समकक्ष योग्यता के रूप में शामिल न किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने भारतीय पुनर्वास परिषद को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार तथा आयोग को 30 नवंबर, 2026 तक अपना प्रतिउत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
अभ्यर्थियों की याचिका पर हुई सुनवाई: यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिंह और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने जटाशंकर शर्मा एवं 38 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने न्यायालय के सामने दलील दी कि उत्तर प्रदेश शासन का 21 अक्टूबर, 2026 को जारी शासनादेश पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन करता है.
योग्य अभ्यर्थियों के भर्ती से वंचित होने की दलील: उन्होंने तर्क दिया कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 तक के सहायक अध्यापक (टीजीटी) पद पर नियुक्ति के लिए सामान्य बी.एड. के समकक्ष योग्यता के रूप में बी.एड. (विशेष शिक्षा) को शामिल नहीं किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं.
शासनादेश को बताया मनमाना और भेदभावपूर्ण: खंडपीठ ने पुनर्वास परिषद को पंजीकृत व स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है. साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रतिउत्तर की अग्रिम प्रति मिलने पर अगली नियत तिथि को याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर हलफनामा भी स्वीकार किया जाएगा.
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