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TGT भर्ती में बीएड (विशेष शिक्षा) को शामिल न करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 30 नवंबर तक दाखिल करना होगा हलफनामा

भारतीय पुनर्वास परिषद को नोटिस जारी, 30 नवंबर 2026 तक प्रतिउत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) भर्ती में बी.एड. (विशेष शिक्षा) को बी.एड. के समकक्ष योग्यता के रूप में शामिल न किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने भारतीय पुनर्वास परिषद को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार तथा आयोग को 30 नवंबर, 2026 तक अपना प्रतिउत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

अभ्यर्थियों की याचिका पर हुई सुनवाई: यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिंह और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने जटाशंकर शर्मा एवं 38 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने न्यायालय के सामने दलील दी कि उत्तर प्रदेश शासन का 21 अक्टूबर, 2026 को जारी शासनादेश पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन करता है.