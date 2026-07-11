ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने के मामले में जानकारी मांगी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने के मामले में सरकारी वकील से एक सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने शाहजहांपुर निवासी पत्रकार रमाशंकर दीक्षित के पूरक हलफनामा पर सुनवाई के बाद दिया.

कोर्ट ने याची को आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडेय को याचिका में विपक्षी के तौर पर पक्षकार बनाने का निर्देश दिया. साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख लगाई है. कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन को आदेश की कॉपी बरेली परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, शाहजहांपुर के एसपी, सदर बाजार के थाना प्रभारी को बरेली एवं शाहजहांपुर के सीजेएम के माध्यम से आगामी 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि गत 18 फरवरी को तीन अज्ञात व्यक्तियों ने पत्रकार रमाशंकर दीक्षित से संपर्क कर उन्हें धन का प्रलोभन दिया तथा ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध यौन शोषण का झूठा आरोप लगाने के लिए दबाव बनाया. याची का कहना है कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी गईं तथा उनके घर की रेकी भी कराई गई. याचिका के अनुसार शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की लेकिन सुरक्षा में लगाए गए कुछ पुलिसकर्मियों ने भी याची पर अपना बयान बदलने का दबाव बनाया.