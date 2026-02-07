ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होमगार्ड की आयु-सीमा छूट खत्म करने पर मांगी जानकारी, सिपाही भर्ती से जुड़ा है मामला

22 जनवरी को भर्ती बोर्ड ने अचानक इस आयुसीमा छूट को समाप्त कर दिया, जिससे कई होमगार्ड अभ्यर्थी आवेदन के अयोग्य हो गए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 10:58 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती में होमगार्ड अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की आयुसीमा छूट को अचानक समाप्त करने के मामले में राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास ने शिवम सिंह व 22 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता ऋषभ केसरवानी को सुनकर दिया है.

एडवोकेट ऋषभ केसरवानी का कहना है कि मामला 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती से जुड़ा है. इस भर्ती में राज्य सरकार ने गत पांच जनवरी को होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था. इस निर्णय के बाद बड़ी संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की. बाद में 22 जनवरी को भर्ती बोर्ड ने अचानक इस आयुसीमा छूट को समाप्त कर दिया, जिससे अनेक होमगार्ड अभ्यर्थी आवेदन के अयोग्य हो गए.

याचिका में कहा गया कि जब राज्य सरकार पहले आयुसीमा में छूट देने का निर्णय ले चुकी है और अभ्यर्थियों ने उसी आधार पर आवेदन भी कर दिया तो भर्ती बोर्ड का अचानक उस छूट को समाप्त करना मनमाना और असंवैधानिक है. एडवोकेट केसरवानी ने दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में इस प्रकार का बदलाव अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है और उनके वैध अधिकारों का हनन करता है.

उन्होंने कोर्ट से भर्ती बोर्ड के इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की. कोर्ट ने इस मामले में जानकारी मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख लगाई है.

