UP APO Exam: रिज़ल्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, UPPSC से पूछा- 'याचियों को मिली थी कोई छूट?'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:01 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विस्तृत जानकारी तलब की है. माननीय न्यायालय ने विशेष रूप से आयोग से यह पूछा है कि क्या याचियों को परीक्षा का फॉर्म भरने और प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार की आयु या अंकों की छूट का लाभ दिया गया है या नहीं.
यह आदेश न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की एकलपीठ ने पंकज वर्मा व दो अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद जारी किया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को इस पूरी चयन प्रक्रिया और विसंगतियों से अवगत कराया.
मेधावी छात्रों को सामान्य वर्ग में न रखने का आरोप: एडवोकेट अनुराग त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बीते 30 अप्रैल को घोषित किया था. आयोग के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस भर्ती की मुख्य परीक्षा आगामी 28 जून से 30 जून के बीच आयोजित होनी तय की गई है. दाखिल याचिका में यूपी लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 को जारी किए गए विवादित ऑफिस मेमोरेंडम और यूपी एपीओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का मुख्य आरोप है कि आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को उनके उच्च अंकों के बावजूद प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग की सीटों पर स्थान नहीं दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन: आरोप है कि इन मेधावी छात्रों को नियमों के विरुद्ध जाकर जबरन उनकी ही आरक्षित केटेगरी में सीमित कर दिया गया है. याचिका में कहा गया कि याचियों को नियमानुसार आरक्षण की सही नीति का लाभ नहीं मिला, जिससे उनका चयन मुख्य परीक्षा के लिए नहीं हो सका. इस आधार पर याचिका में आयोग के ऑफिस मेमोरेंडम और प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को तत्काल निरस्त करने के साथ ही मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की पुरजोर मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह आदेश देने का आग्रह किया है कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नए सिरे से संशोधित कर जारी किया जाए.
आयोग के वकील ने जवाब के लिए मांगा समय: याचिका में तर्क दिया गया है कि लोक सेवा आयोग का ऑफिस मेमोरेंडम यह कहता है कि आरक्षण का लाभ केवल चयन के अंतिम चरण में दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह गलत है. अधिवक्ताओं के अनुसार यह व्यवस्था यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 की धारा 3(6) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'दीपेंद्र यादव' व 'सौरव यादव' के ऐतिहासिक मामलों में दिए गए न्यायिक निर्णयों के बिल्कुल विपरीत है. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कार्तिकेय सरन ने इस पूरे मामले में कोर्ट के समक्ष बेहतर और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय की मांग की. कोर्ट ने आयोग के वकील के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है.
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