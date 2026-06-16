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UP APO Exam: रिज़ल्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, UPPSC से पूछा- 'याचियों को मिली थी कोई छूट?'

जस्टिस कुणाल रवि सिंह का UPPSC को आदेश, स्पष्ट करें कि याचियों को फॉर्म भरने में छूट मिली या नहीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

​प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विस्तृत जानकारी तलब की है. माननीय न्यायालय ने विशेष रूप से आयोग से यह पूछा है कि क्या याचियों को परीक्षा का फॉर्म भरने और प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार की आयु या अंकों की छूट का लाभ दिया गया है या नहीं. यह आदेश न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की एकलपीठ ने पंकज वर्मा व दो अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद जारी किया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को इस पूरी चयन प्रक्रिया और विसंगतियों से अवगत कराया. मेधावी छात्रों को सामान्य वर्ग में न रखने का आरोप: एडवोकेट अनुराग त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बीते 30 अप्रैल को घोषित किया था. आयोग के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस भर्ती की मुख्य परीक्षा आगामी 28 जून से 30 जून के बीच आयोजित होनी तय की गई है. दाखिल याचिका में यूपी लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 को जारी किए गए विवादित ऑफिस मेमोरेंडम और यूपी एपीओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का मुख्य आरोप है कि आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को उनके उच्च अंकों के बावजूद प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग की सीटों पर स्थान नहीं दिया गया है.