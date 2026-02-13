ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट: पॉक्सो पीड़िताओं के गर्भपात मामलों में न की जाए देरी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुकरवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि 24 सप्ताह तक गर्भपात के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद है, फिर भी बलात्कार की पीड़िताएं गर्भ का पता देर से चलने के कारण अंतिम समय में अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं.



न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति इन्द्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने कहा कि कानून 20 से 24 सप्ताह तक विशेष परिस्थितियों (दुष्कर्म) में गर्भसमापन की अनुमति देता है, लेकिन जानकारी की कमी और सामाजिक दबाव, समझ के अभाव में कीमती समय नष्ट हो जाता है.

कोर्ट ने कहा कि जहां समय उपलब्ध होता है, वहां तेजी से राहत मिलती है, हालांकी एसओपी लागू होने के बावजूद भी ऐसी याचिकाओं का सिलसिला जारी है.

एक दुष्कर्म पीड़िता के द्वारा गर्भ समापन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत इस समस्या की व्यापकता को समझते हुए मामले को स्व प्रेरित जनहित याचिका के रूप में कायम किया. कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून और एसओपी मौजूद हैं, जो राज्य की इच्छाशक्ति दर्शाते हैं. परन्तु क्रियान्वयन में कमियां हैं. अभियोजन पर जोर देते समय पुलिस अक्सर मानवीय पहलू की अनदेखी कर देती है और पीड़िता के अधिकार पीछे छूट जाते हैं.