इलाहाबाद हाईकोर्ट: पॉक्सो पीड़िताओं के गर्भपात मामलों में न की जाए देरी
बलात्कार की पीड़िताएं गर्भ का पता देर से चलने के कारण अंतिम चरण में अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 9:09 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुकरवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि 24 सप्ताह तक गर्भपात के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद है, फिर भी बलात्कार की पीड़िताएं गर्भ का पता देर से चलने के कारण अंतिम समय में अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं.
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति इन्द्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने कहा कि कानून 20 से 24 सप्ताह तक विशेष परिस्थितियों (दुष्कर्म) में गर्भसमापन की अनुमति देता है, लेकिन जानकारी की कमी और सामाजिक दबाव, समझ के अभाव में कीमती समय नष्ट हो जाता है.
कोर्ट ने कहा कि जहां समय उपलब्ध होता है, वहां तेजी से राहत मिलती है, हालांकी एसओपी लागू होने के बावजूद भी ऐसी याचिकाओं का सिलसिला जारी है.
एक दुष्कर्म पीड़िता के द्वारा गर्भ समापन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत इस समस्या की व्यापकता को समझते हुए मामले को स्व प्रेरित जनहित याचिका के रूप में कायम किया. कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून और एसओपी मौजूद हैं, जो राज्य की इच्छाशक्ति दर्शाते हैं. परन्तु क्रियान्वयन में कमियां हैं. अभियोजन पर जोर देते समय पुलिस अक्सर मानवीय पहलू की अनदेखी कर देती है और पीड़िता के अधिकार पीछे छूट जाते हैं.
अदालत ने सुझाव दिया कि राज्य के पास एक समग्र नीति हो, स्पष्ट प्रक्रियात्मक विवरण और सभी स्तरों पर प्रभावी मॉनिटरिंग, जो दुष्कर्म की रिपोर्टिंग से लेकर गर्भसमापन की पेशकश, उपचार तक लागू हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि नोडल प्राधिकरण, विशेषज्ञ काउंसलर, प्रोबेशन अधिकारी और मेडिकल विशेषज्ञों की समन्वित व्यवस्था हो, ताकि पीड़िता और उसके परिवार को उपलब्ध विकल्पों गर्भसमापन, पूर्ण अवधि तक गर्भ धारण, या दत्तक ग्रहण के बारे में समय पर परामर्श मिल सके.
कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 सप्ताह की सीमा के उल्लंघन से बचने के लिए प्रारंभिक स्तर पर गर्भ-परीक्षण जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि पीड़िता समय सीमा के भीतर निर्णय ले सके. साथ ही, पीड़िताओं के लिए मुआवजा योजनाएं और ट्रायल के लिए भ्रूण संरक्षण (जहां आवश्यक) जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है. अदालत ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश से हलफनामा तलब किया है.
ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने कहा- छात्राओं के लिए मातृत्व अवकाश के नियम बनाना विश्वविद्यालयों का दायित्व
ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने NBW के तामीला में बार-बार विफलता पर यूपी पुलिस को लगाई फटकार