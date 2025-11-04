इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाना दुष्कर्म, याचिका खारिज की
कोर्ट ने कहा कि मामला सहमति से बने यौन संबंधों वाला नहीं है, बल्कि झूठे वादे के आधार पर सहमति ली गई थी.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि झूठे विवाह के वादे के आधार पर यौन संबंध बनाना दुष्कर्म का अपराध है. यह धारा 376 के तहत आता है. कोर्ट ने मामले में दायर चार्जशीट को बरकरार रखते हुए आरोपी की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर विवाह का वादा शुरू से ही झूठा था और उसका एकमात्र उद्देश्य पीड़िता की सहमति हासिल करना था, तो ऐसा यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है. यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने रवि पाल और अन्य की याचिका पर दिया है.
मामला गोरखपुर के सहजनवां थाना क्षेत्र का है. पीड़िता ने 17 जनवरी 2024 को रवि पाल, उसके भाई अंकित पाल, पिता महेंद्र पाल और मां मुन्नी देवी के खिलाफ बलात्कार और साजिश की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे शादी का झूठा वादा करके 21 नवंबर 2023 को अपने घर पर, 23 नवंबर को एक होटल में और फिर दिसंबर में दिल्ली ले जाकर बार-बार रेप किया. 3 जनवरी 2024 को आरोपी ने उसे दिल्ली में अकेला छोड़ दिया.
आरोपी रवि पाल ने हाईकोर्ट में धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर कर चार्जशीट और मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. उनके वकील ने दलील दी कि संबंध सहमति से थे, कोई चिकित्सकीय पुष्टि नहीं है, एफआईआर में देरी हुई है और पीड़िता ने आरोपी को फंसाने के लिए झूठा मामला रचा है.
वहीं पीड़िता के वकील प्रिंस कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाया था. झूठे वादे पर मिली सहमति को वैध सहमति नहीं कहा जा सकता है. आरोपी पर दुष्कर्म का मुकदमा चलना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर और पीड़िता के बयानों से साफ जाहिर है कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके ही उसकी सहमति हासिल की थी. यह मामला सहमति से बने यौन संबंधों वाला नहीं है, बल्कि झूठे वादे के आधार पर सहमति ली गई थी, जो प्रथम दृष्टया बलात्कार की श्रेणी में आता है.
