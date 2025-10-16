ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बचाव के लिए साक्ष्य एकत्र करना जमानत मांगने का मजबूत आधार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अपने बचाव के लिए साक्ष्य एकत्र करना और बचाव की तैयारी करने के लिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना, जमानत देने का मजबूत आधार है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन का साक्ष्य पूरा हो जाने के बाद अभियुक्त को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जमानत देने का उचित समय होता है. ताकि अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए साक्ष्य एकत्र कर सके और उसे प्रस्तुत कर सके. आशा, विकास कंजड़ सहित दर्जनों जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह निर्णय न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया.

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत इन सभी जमानत याचिकाओं में मुख्य रूप से यही आधार लिया गया था कि इन सभी मामलों में अभियोजन का साक्ष्य पूरा हो चुका है या लगभग पूरा होने वाला है. इसके बाद बचाव पक्ष के साक्ष्य लिए जाने हैं. जमानत मांगने का प्रमुख आधार यही लिया गया कि अभियुक्त को अपने बचाव के लिए साक्ष्य जुटाना है.

कोर्ट के समक्ष प्रश्न था कि क्या बचाव के लिए साक्ष्य करना और प्रभावी रूप से बचाव की तैयारी करना जमानत मांगने का आधार हो सकता है. यदि ऐसा है तो उसके क्या मानक होने चाहिए. याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी, राजीव लोचन शुक्ला (अब जज) सहित अन्य का कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 21 अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार देता है. जमानत अधिकार है जबकि जेल अपवाद है.

यह भी कहा की जमानत देने से इनकार करने से अभियुक्त अपना बचाव सही तरीके से नहीं कर सकेगा और उचित न्याय नहीं हो सकेगा. जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय का कहना था कि बचाव के लिए जमानत मांगना जमानत का आधार नहीं हो सकता. जमानत देते समय पीड़ित और अभियोजन के परिपेक्ष्य पर भी विचार करना होगा.