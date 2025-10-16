ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बचाव के लिए साक्ष्य एकत्र करना जमानत मांगने का मजबूत आधार

कोर्ट ने कहा की जमानत देने से इनकार करने से अभियुक्त अपना बचाव सही तरीके से नहीं कर सकेगा और न्याय नहीं हो सकेगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 9:35 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अपने बचाव के लिए साक्ष्य एकत्र करना और बचाव की तैयारी करने के लिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना, जमानत देने का मजबूत आधार है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन का साक्ष्य पूरा हो जाने के बाद अभियुक्त को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जमानत देने का उचित समय होता है. ताकि अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए साक्ष्य एकत्र कर सके और उसे प्रस्तुत कर सके. आशा, विकास कंजड़ सहित दर्जनों जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह निर्णय न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया.

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत इन सभी जमानत याचिकाओं में मुख्य रूप से यही आधार लिया गया था कि इन सभी मामलों में अभियोजन का साक्ष्य पूरा हो चुका है या लगभग पूरा होने वाला है. इसके बाद बचाव पक्ष के साक्ष्य लिए जाने हैं. जमानत मांगने का प्रमुख आधार यही लिया गया कि अभियुक्त को अपने बचाव के लिए साक्ष्य जुटाना है.

कोर्ट के समक्ष प्रश्न था कि क्या बचाव के लिए साक्ष्य करना और प्रभावी रूप से बचाव की तैयारी करना जमानत मांगने का आधार हो सकता है. यदि ऐसा है तो उसके क्या मानक होने चाहिए. याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी, राजीव लोचन शुक्ला (अब जज) सहित अन्य का कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 21 अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार देता है. जमानत अधिकार है जबकि जेल अपवाद है.

यह भी कहा की जमानत देने से इनकार करने से अभियुक्त अपना बचाव सही तरीके से नहीं कर सकेगा और उचित न्याय नहीं हो सकेगा. जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय का कहना था कि बचाव के लिए जमानत मांगना जमानत का आधार नहीं हो सकता. जमानत देते समय पीड़ित और अभियोजन के परिपेक्ष्य पर भी विचार करना होगा.

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने विस्तृत निष्कर्ष में कहा कि अभियोजन के साक्ष्य पूरे होने के बाद सीआरपीसी की धारा 313 (351 बीएनएस) में अभियुक्त को अपना बचाव करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है. अभियुक्त को अपने बचाव के लिए जमानत दिए जाने पर विचार करने का यही उचित समय है.

कोर्ट ने कहा कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बचाव के साक्ष्य तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना अपराधिक विचारण प्रक्रिया में महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि स्वच्छ और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर जमानत दिए जाते समय कई पहलुओं पर विचार किया जा सकता है. जैसे कि अभियोजन साक्ष्य पूरा हो जाने के बाद अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है.

इसके अलावा अपराध की गंभीरता समाज पर इसे पड़ने वाले प्रभाव आदि पर भी जमानत देते समय विचार किया जाना चाहिए. कोर्ट अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार जमानत देते समय अभियुक्त पर अतिरिक्त शर्तें जोड़ सकती है.

ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
RIGHT TO BAIL FOR THE ACCUSED
PRAYAGRAJ NEWS
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

