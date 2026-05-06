हाईकोर्ट ने कहा- निजीकरण के बाद सरकारी संस्थान के खिलाफ रिट याचिका नहीं, जानें क्या है नियम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजीकरण हो चुके संस्थान के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका नहीं सुनी जा सकती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 9:51 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि किसी सरकारी संस्थान या सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण हो जाता है, तो उसके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं रहती है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने वर्ष 2000 से लंबित एक याचिका को इसी तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है. अ
दालत ने हालांकि यह स्वीकार किया कि मामले के गुण-दोष याचिकाकर्ता के पक्ष में थे, लेकिन क्षेत्राधिकार की बाध्यता के कारण वह हस्तक्षेप करने में असमर्थ रही. यह मामला यू.पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन की बिजनौर इकाई के कर्मचारी नसीरुद्दीन की बर्खास्तगी से संबंधित था.
बिना वैधानिक अधिकार के बर्खास्त किया: याचिकाकर्ता नसीरुद्दीन को पहले वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी, लेकिन अपील में बिना किसी वैधानिक अधिकार के उनकी सजा को बढ़ाकर सेवा से ही बर्खास्त कर दिया गया था. याची ने इस मनमानी कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अदालत ने भी इस बर्खास्तगी की कार्रवाई को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण माना. सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित शुगर मिल इकाई का निजीकरण हो चुका है और अब वह एक निजी कंपनी के अधीन कार्य कर रही है. इसी कारण अदालत ने निर्णय दिया कि अब इस मामले पर रिट क्षेत्राधिकार लागू नहीं होगा और यह सुनवाई योग्य नहीं है.
श्रम न्यायालय जाने की दी अनुमति: अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करते हुए अब उन्हें श्रम न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय को निर्देश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता वहां अपील करता है, तो इस याचिका के लंबित रहने के कारण हुई देरी को वे माफ कर दें. यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो निजीकरण के बाद अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. अब नसीरुद्दीन को अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए सक्षम श्रम अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा.
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