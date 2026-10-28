फैसले से पहले ट्रायल कोर्ट को कभी भी अपराध की धारा जोड़ने या हटाने का अधिकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में और क्या कहा जानिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:29 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 216 अदालत को फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय आरोप बदलने या जोड़ने की व्यापक शक्ति देती है. इसी के साथ कोर्ट ने बस्ती के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एक मामले में में हत्या का प्रयास की धारा जोड़ने के आदेश को सही ठहराते हुए आरोपी राघवेंद्र प्रताप सिंह की याचिका खारिज कर दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने दिया है। बस्ती के गौर थाने में 19 मई 2021 को दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता के अनुसार 16 मई 2021 की शाम सिकरी चौराहे पर सब्जी खरीदते समय राजनीतिक रंजिश रखने वाले आरोपियों ने गाली-गलौज और धमकी दी. बाद में घर लौटते समय राम नरेश के घर के पास आरोपियों ने उसे पकड़कर लाठी-डंडों से पीटा. आरोप है कि राघवेंद्र ने हाथ में तमंचा लेकर फायर किया. बचाने आए मनोज शर्मा को भी पीटा गया. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया लेकिन पांच आरोपियों को केवल आईपीसी की धारा 147, 323, 504 व 506 में ही तलब किया गया जबकि जानलेवा हमले की धारा 307 छूट गई। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी धारा 216 के तहत आरोप में धारा 307 जोड़ने की अर्जी दी जिसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वह समय से पहले है। उसके बाद आरोप तय हुए और ट्रायल शुरू हुआ.
ट्रायल कोर्ट ने बयान दर्ज करने के बाद इसे स्वीकार करते हुए धारा 307 जोड़ दी. इसी आदेश को चुनौती दी गई है. याची के अधिवक्ता ने कहा कि आदेश अवैध, मनमाना और बिना विवेक के किया गया है। उनका तर्क था कि पहले खारिज हो चुके प्रार्थना पत्र को बिना किसी नए तथ्य या साक्ष्य के मंजूर कर लिया गया और उपलब्ध सामग्री से जानलेवा हमले का अपराध बनता ही नहीं है. अपर शासकीय अधिवक्ता पवन श्रीवास्तव और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्र ने अदालत के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने गवाहों के बयान का सहारा लिया. पिस्तौल की गोली से चोट लगी है.
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान आए साक्ष्य के आधार पर पहले प्रार्थना पत्र खारिज होने के बावजूद फैसले से पहले कभी भी आरोप बढ़ाया जा सकता है. विचारणीय प्रश्न यह है कि धारा 307 जानलेवा हमला के आरोप का समर्थन करने वाला साक्ष्य मौजूद है या नहीं. डॉक्टर ने चोट को आग्नेयास्त्र से बताया और घायल बबलू ने भी गोली लगने की बात कही है इसलिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है. प्रार्थना पत्र की पोषणीयता पर कोर्ट ने कहा कि यह इस पर निर्भर है कि फैसला सुनाए जाने से पहले की अवस्था में शक्ति उपलब्ध है या नहीं, और ऐसी शक्ति निर्णय से पूर्व तक न्यायालय के पास रहती है. कोर्ट ने माना कि आदेश न तो अवैध है और न ही विकृत इसलिए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है.
ये भी पढ़ेंः UP MLC Election Result: 4 सीटों पर BJP जीती, सपा के कब्जे में बनारस की सीट; आगरा में मतगणना में मारपीट-हंगामा