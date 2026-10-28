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फैसले से पहले ट्रायल कोर्ट को कभी भी अपराध की धारा जोड़ने या हटाने का अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( etv bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 216 अदालत को फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय आरोप बदलने या जोड़ने की व्यापक शक्ति देती है. इसी के साथ कोर्ट ने बस्ती के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एक मामले में में हत्या का प्रयास की धारा जोड़ने के आदेश को सही ठहराते हुए आरोपी राघवेंद्र प्रताप सिंह की याचिका खारिज कर दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने दिया है। बस्ती के गौर थाने में 19 मई 2021 को दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता के अनुसार 16 मई 2021 की शाम सिकरी चौराहे पर सब्जी खरीदते समय राजनीतिक रंजिश रखने वाले आरोपियों ने गाली-गलौज और धमकी दी. बाद में घर लौटते समय राम नरेश के घर के पास आरोपियों ने उसे पकड़कर लाठी-डंडों से पीटा. आरोप है कि राघवेंद्र ने हाथ में तमंचा लेकर फायर किया. बचाने आए मनोज शर्मा को भी पीटा गया. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया लेकिन पांच आरोपियों को केवल आईपीसी की धारा 147, 323, 504 व 506 में ही तलब किया गया जबकि जानलेवा हमले की धारा 307 छूट गई। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी धारा 216 के तहत आरोप में धारा 307 जोड़ने की अर्जी दी जिसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वह समय से पहले है। उसके बाद आरोप तय हुए और ट्रायल शुरू हुआ.