इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अमान्य, तो दहेज हत्या का केस लागू नहीं होगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, पहली पत्नी के रहते की गई दूसरी अमान्य शादी में पति पर दहेज हत्या और क्रूरता का केस लागू नहीं होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 10:44 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु और क्रूरता से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर फैसला देते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की है और वह विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून के अनुसार शून्य है, तो सामान्यतः उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (दहेज मृत्यु) और धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के लिए "पति" की श्रेणी में नहीं माना जाएगा.
आरोपी सर्वेश को हाईकोर्ट से मिली जमानत: अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दूसरी पत्नी को पहली शादी की जानकारी नहीं थी और उसे धोखे में रखकर विवाह किया गया हो, या पहली शादी की वैधता स्वयं विवादित हो, तो ऐसे मामलों में आरोपी इस तकनीकी आधार का लाभ नहीं उठा सकेगा. न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह फैसला पीलीभीत के माधोटांडा थाने में दर्ज दहेज मृत्यु और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में आरोपी सर्वेश उर्फ छोटू उर्फ छोटेलाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. अभियोजन के अनुसार, आरोपी की दूसरी पत्नी की सात वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी.
बचाव पक्ष का कानूनी तर्क: उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 80, 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार ने तर्क दिया कि मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी थी और विवाह पहली पत्नी के जीवित रहते हुआ था. चूंकि यह विवाह शून्य था, इसलिए आरोपी को कानून की दृष्टि में "पति" नहीं माना जा सकता और उस पर धारा 80 व 85 लागू नहीं होती. हाईकोर्ट ने रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम (2004), शिवचरण लाल वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007) तथा पी. शिवकुमार बनाम राज्य (2023) सहित कई निर्णयों का विश्लेषण किया.
पहली शादी छिपाकर धोखा देने पर नहीं मिलेगा लाभ: अदालत ने कहा कि रीमा अग्रवाल के फैसले में उदार व्याख्या अपनाई गई थी, लेकिन बाद में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के शिवचरण लाल वर्मा निर्णय ने स्पष्ट किया कि यदि दूसरा विवाह शून्य है तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 498-ए और 304-बी आईपीसी (अब बीएनएस की धारा 85 और 80) लागू नहीं होगी. बाद के निर्णयों में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई. हाईकोर्ट ने कहा कि दंडात्मक कानूनों की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए और यदि किसी दंडात्मक प्रावधान के दो अर्थ संभव हों तो वही व्याख्या अपनाई जानी चाहिए जो आरोपी के पक्ष में हो. अदालत ने कहा कि "पति" शब्द का अर्थ वही व्यक्ति होगा जिसका संबंधित विवाह कानूनन वैध हो.
धोखाधड़ी के मामलों में नहीं मिलेगा फायदा: हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पुरुष ने अपनी पहली शादी छिपाकर दूसरी महिला से विवाह किया और वह महिला इस तथ्य से अनभिज्ञ रही, तो आरोपी अपने ही गलत आचरण का लाभ नहीं उठा सकता. ऐसे मामलों में उसे धारा 80 और 85 के उद्देश्य से "पति" माना जा सकता है. इसी प्रकार यदि पहली शादी की वैधता ही विवादित हो, तब भी यह प्रश्न आपराधिक मुकदमे में आरोपी के पक्ष में स्वतः तय नहीं माना जाएगा. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम तथा विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी शून्य होगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) के तहत वैध बहुविवाह की स्थिति अलग होगी.
तथ्यों के आधार पर आरोपी को जमानत: कानूनी प्रश्न का निस्तारण करने के बाद अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार किया. अदालत ने पाया कि प्रथमदृष्टया यह स्वीकार्य तथ्य है कि मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी थी और पहली पत्नी जीवित थी. साथ ही आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आरोपपत्र दाखिल हो चुका है तथा वह 28 जनवरी 2026 से जेल में है. इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उचित शर्तों के साथ आरोपी सर्वेश उर्फ छोटू उर्फ छोटेलाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
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