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हाईकोर्ट ने रद्द किया जुए का केस, कहा- कानून की प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन, कुशीनगर नमाज मामले में जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलना (धारा 13) गैर-संज्ञेय अपराध है और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति पुलिस जांच नहीं कर सकती.

कुशीनगर ईदगाह मामला: बकरीद की नमाज की अनुमति वाली याचिका पर सरकार से जवाब तलब.
"नमाज पढ़ना मौलिक अधिकार, पर विशेष स्थान के लिए कानूनी हक जरूरी": हाईकोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 10:03 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने से जुड़ा सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की धारा 13 के तहत अपराध गैर-संज्ञेय है. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती और न ही बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है. न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की पीठ ने यह टिप्पणी मिर्जापुर के लवकुश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी है. कोर्ट ने इस मामले में दर्ज आपराधिक केस और उससे जुड़े संज्ञान व समन आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है.

कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन पर सवाल: मामले के अनुसार, पुलिस ने चार लोगों को ताश के पत्तों और नकदी के साथ गिरफ्तार कर आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1961 के तहत धारा 13 में अधिकतम छह माह की सजा का प्रावधान है. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अनुसार, जिन अपराधों में तीन वर्ष से कम सजा हो, वे गैर-संज्ञेय माने जाते हैं. अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदेश नहीं था जिससे साबित हो कि जांच शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति ली गई थी.

पुलिस नहीं कर सकती जांच: हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई प्रारंभिक साक्ष्य पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो कि कथित जुआ वास्तव में किसी सार्वजनिक स्थान पर हो रहा था. अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने कानून और तथ्यों पर विचार किए बिना ही संज्ञान आदेश पारित कर दिया. इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने पूरा आपराधिक मामला और समन आदेश रद्द कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में एक समन्वय पीठ ने इसे संज्ञेय माना था क्योंकि इसमें बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है.

कुशीनगर ईदगाह मामले में जवाब तलब: एक अन्य मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर के जिलाधिकारी को ईदगाह की भूमि पर बकरीद की नमाज अदा करने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रशांत की खंडपीठ ने वाजिद अली व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि निर्धारित की है. याची के वकील ने दलील दी कि नमाज अदा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है.

मौलिक अधिकार बनाम कानूनी अधिकार: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नमाज अदा करना मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी को भी बिना कानूनी अधिकार के विशेष स्थान पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. नमाज के लिए आवश्यक अनुमति देना जिलाधिकारी का कर्तव्य है, इसी मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. अदालत अब सरकार के जवाब के बाद ही तय करेगी कि उस विशेष स्थान पर नमाज की अनुमति दी जा सकती है या नहीं. फिलहाल, कोर्ट के इस रुख से सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है.

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PUBLIC GAMBLING ACT 1867
SECTION 13 NON COGNIZABLE
KUSHINAGAR EIDGAH NAMAZ CASE
ARTICLE 25 FUNDAMENTAL RIGHTS
ALLAHABAD HIGH COURT

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