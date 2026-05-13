ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने रद्द किया जुए का केस, कहा- कानून की प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन, कुशीनगर नमाज मामले में जवाब तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने से जुड़ा सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की धारा 13 के तहत अपराध गैर-संज्ञेय है. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती और न ही बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है. न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की पीठ ने यह टिप्पणी मिर्जापुर के लवकुश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी है. कोर्ट ने इस मामले में दर्ज आपराधिक केस और उससे जुड़े संज्ञान व समन आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है.

कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन पर सवाल: मामले के अनुसार, पुलिस ने चार लोगों को ताश के पत्तों और नकदी के साथ गिरफ्तार कर आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1961 के तहत धारा 13 में अधिकतम छह माह की सजा का प्रावधान है. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अनुसार, जिन अपराधों में तीन वर्ष से कम सजा हो, वे गैर-संज्ञेय माने जाते हैं. अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदेश नहीं था जिससे साबित हो कि जांच शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति ली गई थी.

पुलिस नहीं कर सकती जांच: हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई प्रारंभिक साक्ष्य पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो कि कथित जुआ वास्तव में किसी सार्वजनिक स्थान पर हो रहा था. अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने कानून और तथ्यों पर विचार किए बिना ही संज्ञान आदेश पारित कर दिया. इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने पूरा आपराधिक मामला और समन आदेश रद्द कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में एक समन्वय पीठ ने इसे संज्ञेय माना था क्योंकि इसमें बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है.