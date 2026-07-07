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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: पर्सनल लॉ से ऊपर पॉक्सो और बाल विवाह निषेध कानून, समान होगी शादी की उम्र

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है कि शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो किसी लड़की की शादी के लिए किशोरावस्था को उपयुक्त आयु मानता है, वह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और पॉक्सो एक्ट का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने इसी के साथ आगे टिप्पणी की कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए धर्म की परवाह किए बिना विवाह की न्यूनतम आयु समान है, जैसा कि बाल विवाह निषेध कानून द्वारा स्पष्ट किया गया है.

कोर्ट ने यह आदेश 19 व्यक्तियों की उस याचिका को खारिज करते हुए दिया है, जिसमें उन्होंने राहत की मांग की थी. याचियों ने अपनी याचिका में पुलिस व चाइल्ड लाइन बचाव दल पर हमला करने और उनके काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी.

बुलंदशहर में टीम पर हमले के आरोपियों को राहत नहीं: मामले के तथ्यों के अनुसार बुलंदशहर जिले में एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की शादी को जबरन रोकने के लिए हस्तक्षेप करने गए बचाव दल पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किया गया था. इस हिंसक घटना को लेकर जिले के काकोर थाने में याचियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज है. याचियों ने अदालत में मामले से राहत की मांग करते हुए तर्क दिया था कि मुसलमानों पर लागू शरिया कानून के अनुसार लड़की युवावस्था (आमतौर पर 15 वर्ष मानी जाने वाली आयु) प्राप्त करने के बाद निकाह के लिए योग्य हो जाती है. उन्होंने कोर्ट में यह दावा भी किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) 2006 याचियों के विवाह संबंधी व्यक्तिगत कानूनों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा.

वैज्ञानिक समझ और राष्ट्रीय नीति पर आधारित हैं देश के कानून: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचियों के इस पुराने तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्तिगत कानून पीसीएमए द्वारा लाए गए बाल विवाह के निषेध या पॉक्सो एक्ट के वैधानिक प्रभावों को समाप्त नहीं कर सकता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि देश में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के विवाह की अनुमति दी जाती है, तो यह पॉक्सो एक्ट का स्पष्ट और सीधा उल्लंघन माना जाएगा. कोर्ट ने आगे कहा कि पीसीएमए और पॉक्सो अधिनियम ऐसे विशेष कानून हैं जो इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय नीति पर पूरी तरह आधारित हैं. इनमें एक वैज्ञानिक समझ निहित है, जिन्हें विधायी रूप से निषेधात्मक कानूनों में रूपांतरित किया गया है और इससे किसी भी नागरिक के लिए बचना संभव नहीं है.