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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: पर्सनल लॉ से ऊपर पॉक्सो और बाल विवाह निषेध कानून, समान होगी शादी की उम्र

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि शरिया या कोई भी पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकता.

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बुलंदशहर बाल विवाह मामला: चाइल्ड लाइन टीम पर हमला करने वाले 19 आरोपियों की FIR रद्द करने से इनकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 9:27 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है कि शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो किसी लड़की की शादी के लिए किशोरावस्था को उपयुक्त आयु मानता है, वह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और पॉक्सो एक्ट का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने इसी के साथ आगे टिप्पणी की कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए धर्म की परवाह किए बिना विवाह की न्यूनतम आयु समान है, जैसा कि बाल विवाह निषेध कानून द्वारा स्पष्ट किया गया है.

कोर्ट ने यह आदेश 19 व्यक्तियों की उस याचिका को खारिज करते हुए दिया है, जिसमें उन्होंने राहत की मांग की थी. याचियों ने अपनी याचिका में पुलिस व चाइल्ड लाइन बचाव दल पर हमला करने और उनके काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी.

बुलंदशहर में टीम पर हमले के आरोपियों को राहत नहीं: मामले के तथ्यों के अनुसार बुलंदशहर जिले में एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की शादी को जबरन रोकने के लिए हस्तक्षेप करने गए बचाव दल पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किया गया था. इस हिंसक घटना को लेकर जिले के काकोर थाने में याचियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज है. याचियों ने अदालत में मामले से राहत की मांग करते हुए तर्क दिया था कि मुसलमानों पर लागू शरिया कानून के अनुसार लड़की युवावस्था (आमतौर पर 15 वर्ष मानी जाने वाली आयु) प्राप्त करने के बाद निकाह के लिए योग्य हो जाती है. उन्होंने कोर्ट में यह दावा भी किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) 2006 याचियों के विवाह संबंधी व्यक्तिगत कानूनों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा.

वैज्ञानिक समझ और राष्ट्रीय नीति पर आधारित हैं देश के कानून: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचियों के इस पुराने तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्तिगत कानून पीसीएमए द्वारा लाए गए बाल विवाह के निषेध या पॉक्सो एक्ट के वैधानिक प्रभावों को समाप्त नहीं कर सकता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि देश में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के विवाह की अनुमति दी जाती है, तो यह पॉक्सो एक्ट का स्पष्ट और सीधा उल्लंघन माना जाएगा. कोर्ट ने आगे कहा कि पीसीएमए और पॉक्सो अधिनियम ऐसे विशेष कानून हैं जो इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय नीति पर पूरी तरह आधारित हैं. इनमें एक वैज्ञानिक समझ निहित है, जिन्हें विधायी रूप से निषेधात्मक कानूनों में रूपांतरित किया गया है और इससे किसी भी नागरिक के लिए बचना संभव नहीं है.

सर्वोच्च न्यायालय के रुख और केरल हाईकोर्ट की नजीर का जिक्र: इस संवेदनशील मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच चल रहे मतभेद को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह केरल उच्च न्यायालय के इस तर्क से पूरी तरह सहमत है कि कोई भी व्यक्तिगत कानून बाल विवाह पर लगे प्रतिबंध को रद्द नहीं कर सकता है. कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का भी विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 के पारित होने तक इस कानूनी मुद्दे पर संदेह व्यक्त किया था. विदित हो कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को 21 दिसंबर 2021 को पहली बार भारतीय संसद में पेश किया गया था. खंडपीठ ने आगे स्पष्ट किया कि उक्त विधेयक 17वीं लोकसभा के भंग होने पर स्वतः ही समाप्त हो गया था और इस विषय पर आज तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्य आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया गया है.

पुलिस और चाइल्ड लाइन टीम के कर्तव्यों की सराहना: मामले के विशिष्ट तथ्यों पर गहराई से गौर करते हुए कोर्ट ने पाया कि नाबालिग के माता-पिता और उनके समुदाय द्वारा पीसीएमए का उल्लंघन करते हुए उसकी कम उम्र में शादी कराने का एक सुनियोजित प्रयास किया गया था. कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग को समय रहते सुरक्षित बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने वाली स्थानीय पुलिस और चाइल्ड लाइन टीम की जमकर सराहना की. अदालत ने कहा कि वे सभी सदस्य पॉक्सो एक्ट के संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए अपने कानूनी कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे थे. इसके साथ ही एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार करते हुए कोर्ट ने माना कि यह निश्चित रूप से एक ऐसा मामला है जहां सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों के पालन में बाधा डालना प्रथमदृष्टया सिद्ध होता है और सामने आए अन्य अपराधों की भी गहन जांच की आवश्यकता है.

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