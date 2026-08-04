हाईकोर्ट ने कहा- "केवल आपराधिक मामला लंबित होने पर चरित्र प्रमाण पत्र खारिज करना गलत"
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 9:53 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने मात्र के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने जारी करते हुए स्पष्ट किया. पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 323, 504 व 506 के तहत दर्ज मामले का लंबित होना अपने आप में चरित्र प्रमाण पत्र की मांग खारिज करने का आधार नहीं बन सकता. जालौन के डीएम ने याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 व 506 के तहत आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन अस्वीकार कर दिया था.
याची ने पुराने फैसलों का दिया हवाला: याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मांग की थी कि आदेश रद्द किया जाए और उसके चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदन पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया जाए. याची की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ अनिल कुमार के मामले में पहले ही तय कर चुकी है कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता. उस मामले में भी आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत दर्ज मुकदमे के कारण चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द करते हुए संबंधित अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया था. यह भी कहा गया कि आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान ही आवेदन खारिज कर दिया गया, जबकि बाद में अदालत ने उसे बरी कर दिया.
हाईकोर्ट ने रद्द किया डीएम जालौन का आदेश: इस संबंध में अवतार सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का भी हवाला दिया गया, जिसमें दोषसिद्धि, बरी होने और आपराधिक मामलों के लंबित रहने के प्रभाव को स्पष्ट किया गया था. हाईकोर्ट ने कहा कि याची ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई नहीं थी और संबंधित कानूनी सिद्धांतों पर कोई विवाद नहीं है. ऐसे में केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र देने से इनकार करना उचित नहीं था. इसी के साथ कोर्ट ने डीएम जालौन का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि याची को निर्धारित प्रारूप में चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाए.
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