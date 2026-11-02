इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, पड़ोसी की प्राइवेसी में दखल देने वाले CCTV कैमरे पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह नहीं लगाया जा सकता, जिससे पड़ोसी की निजता का हनन हो.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:46 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकों के निजी जीवन और प्राइवेसी से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने एक आदेश में साफ तौर पर कहा है कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह से नहीं लगाया या सेट किया जा सकता, जिससे किसी पड़ोसी की निजता के अधिकार का हनन होता हो. न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कानूनन किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती.
योगेंद्र मौर्य ने जताई थी पड़ोसी के कैमरे पर आपत्ति: इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब याची योगेंद्र मौर्य ने अपने पड़ोसी द्वारा घर के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की गलत पोजीशन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याची का मुख्य तर्क था कि पड़ोसी का वह कैमरा उनके घर के आने-जाने के मुख्य रास्ते पर फोकस करता है. इस वजह से उनके घर आने-माने वाले मेहमानों और परिवार के सदस्यों की प्राइवेसी में गंभीर रूप से हस्तक्षेप हो रहा था, जिसे उन्होंने सीधे तौर पर निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया.
एक महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए याची योगेंद्र मौर्य को एक स्पष्ट निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वे इस पूरी समस्या और आपत्ति को लेकर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक औपचारिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि याची ऐसा प्रार्थना पत्र दाखिल करता है, तो डीएम साहब एक महीने के भीतर उस पर पूरी गंभीरता से विचार करें और नियमानुसार आवश्यक कानूनी निर्णय लें.
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