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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, पड़ोसी की प्राइवेसी में दखल देने वाले CCTV कैमरे पर लगाई रोक

प्राइवेसी पर हाईकोर्ट: किसी भी व्यक्ति को पड़ोसी के निजी जीवन में दखल देने की अनुमति नहीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकों के निजी जीवन और प्राइवेसी से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने एक आदेश में साफ तौर पर कहा है कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह से नहीं लगाया या सेट किया जा सकता, जिससे किसी पड़ोसी की निजता के अधिकार का हनन होता हो. न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कानूनन किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती.