बरेली नमाज विवाद; हाईकोर्ट ने कहा- नमाज के नाम पर घर में भीड़ जुटाना गलत, डीएम-एसएसपी को कार्रवाई की छूट
हाईकोर्ट ने नमाज के नाम पर घर में भीड़ जुटाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता से भविष्य में ऐसा न करने की अंडरटेकिंग ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 10:20 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में घर के भीतर नमाज अदा करने से रोकने के खिलाफ दाखिल याचिका को महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ निस्तारित कर दिया है. कोर्ट ने नमाज के नाम पर घर में भीड़ जुटाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता से भविष्य में ऐसा न करने की अंडरटेकिंग ली है. अदालत ने साफ कहा कि यदि याचिकाकर्ता अंडरटेकिंग का उल्लंघन करता है और दोबारा भीड़ जुटाता है, तो पुलिस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है. बरेली के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जारी किए गए अवमानना नोटिस को भी कोर्ट ने अब निरस्त कर दिया है.
सुरक्षा के बहाने शांति व्यवस्था को खतरे का आरोप: यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बरेली के तारिक खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को तस्वीरों के साथ बताया कि याचिकाकर्ता रोजाना 50 से 60 लोगों को नमाज के लिए बुला रहा है. प्रशासन का तर्क था कि व्यक्तिगत सुरक्षा का फायदा उठाकर इतनी बड़ी भीड़ जुटाना इलाके की शांति और सौहार्द के लिए हानिकारक हो सकता है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और भीड़ से खतरा होने पर कार्रवाई जरूरी है.
याचिकाकर्ता की अंडरटेकिंग: प्रशासन के इन गंभीर आरोपों के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि भविष्य में विवादित स्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे. याचिकाकर्ता की इस अंडरटेकिंग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी चालान को तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि पूर्व में कोर्ट के आदेश से मिली सुरक्षा की अब याचिकाकर्ता को आवश्यकता नहीं है. इसके बाद अदालत ने पुलिस को याचिकाकर्ता को दी गई सुरक्षा वापस लेने का आदेश जारी कर दिया.
कानूनी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश: कोर्ट ने अपने फैसले में सख्त लहजे में कहा कि निजी संपत्ति पर नमाज के बहाने सार्वजनिक भीड़ जमा करना स्वीकार्य नहीं है. यदि भविष्य में इस अंडरटेकिंग का उल्लंघन पाया जाता है और क्षेत्र की शांति भंग होने की स्थिति बनती है, तो प्रशासन सख्त कदम उठा सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन और पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सशक्त हैं. इस आदेश के साथ ही बरेली के इस चर्चित मामले का कानूनी पटाक्षेप हो गया है.
यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला; जिस दिन पति दे तलाक, उसी दिन से खत्म माना जाएगा निकाह