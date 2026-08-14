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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: राजस्व रिकॉर्ड में 'तालाब' दर्ज होने मात्र से बेदखली नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भूमि को राजस्व अभिलेखों में बाद में 'तालाब' दर्ज कर दिया जाना मात्र इस आधार पर व्यक्ति की वैध किरायेदारी या कब्जे के अधिकार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 212 के तहत बेदखली के लिए यह साबित करना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति को सार्वजनिक उपयोग के तालाब अथवा अधिनियम में वर्णित अन्य भूमि पर ही पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया था.

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश रद्द: न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने यह आदेश अच्छैबर सिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य मामले में पारित किया. न्यायालय ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 1 अक्टूबर 1980 के आदेश को रद्द करते हुए अतिरिक्त आयुक्त वाराणसी के 4 जनवरी 1971 के आदेश को बहाल कर दिया. साथ ही उप जिलाधिकारी वाराणसी (दक्षिण) के 29 अक्टूबर 1966 के बेदखली आदेश को भी निरस्त कर दिया.

भूमि और किरायेदारी पर महत्वपूर्ण आदेश: मामले में याची अच्छैबर सिंह को बनारस के तत्कालीन महाराजा विभूति नारायण सिंह के समक्ष आवेदन के बाद विवादित भूमि का बंदोबस्त मिला था.बाद में उसने उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट, 1939 की धाराओं 59/61 के तहत वाद दाखिल कर भूमि पर वंशानुगत किरायेदार होने की घोषणा हासिल की. यह निर्णय 1956 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी बरकरार रखा था.

राजस्व रिकॉर्ड और प्रासंगिक साक्ष्यों का मूल्यांकन: जमींदारी उन्मूलन के बाद ग्राम सभा ने यह कहते हुए धारा 212 के तहत बेदखली का मुकदमा किया कि भूमि सार्वजनिक उपयोग का तालाब है. हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व में याची को वंशानुगत किरायेदार घोषित किए जाने का निर्णय महत्वपूर्ण है और संबंधित प्राधिकारी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते. राजस्व रिकॉर्ड में 1319 फसली से 1369 फसली तक भूमि को तालाब दर्ज किए जाने की प्रविष्टियां प्रासंगिक साक्ष्य हैं, लेकिन वे अपने आप यह साबित नहीं करतीं कि भूमि मूल रूप से तालाब ही थी या याची को तालाब की भूमि पर किरायेदार बनाया गया था.