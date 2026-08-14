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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: राजस्व रिकॉर्ड में 'तालाब' दर्ज होने मात्र से बेदखली नहीं

हाईकोर्ट ने कहा, राजस्व अभिलेखों में भूमि को 'तालाब' दर्ज कर देने से किसी व्यक्ति का वैध किरायेदारी या कब्जे का अधिकार समाप्त नहीं होता.

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वाराणसी भूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश रद्द कर याची के अधिकार किए बहाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:20 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भूमि को राजस्व अभिलेखों में बाद में 'तालाब' दर्ज कर दिया जाना मात्र इस आधार पर व्यक्ति की वैध किरायेदारी या कब्जे के अधिकार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 212 के तहत बेदखली के लिए यह साबित करना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति को सार्वजनिक उपयोग के तालाब अथवा अधिनियम में वर्णित अन्य भूमि पर ही पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया था.

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश रद्द: न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने यह आदेश अच्छैबर सिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य मामले में पारित किया. न्यायालय ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 1 अक्टूबर 1980 के आदेश को रद्द करते हुए अतिरिक्त आयुक्त वाराणसी के 4 जनवरी 1971 के आदेश को बहाल कर दिया. साथ ही उप जिलाधिकारी वाराणसी (दक्षिण) के 29 अक्टूबर 1966 के बेदखली आदेश को भी निरस्त कर दिया.

भूमि और किरायेदारी पर महत्वपूर्ण आदेश: मामले में याची अच्छैबर सिंह को बनारस के तत्कालीन महाराजा विभूति नारायण सिंह के समक्ष आवेदन के बाद विवादित भूमि का बंदोबस्त मिला था.बाद में उसने उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट, 1939 की धाराओं 59/61 के तहत वाद दाखिल कर भूमि पर वंशानुगत किरायेदार होने की घोषणा हासिल की. यह निर्णय 1956 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी बरकरार रखा था.

राजस्व रिकॉर्ड और प्रासंगिक साक्ष्यों का मूल्यांकन: जमींदारी उन्मूलन के बाद ग्राम सभा ने यह कहते हुए धारा 212 के तहत बेदखली का मुकदमा किया कि भूमि सार्वजनिक उपयोग का तालाब है. हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व में याची को वंशानुगत किरायेदार घोषित किए जाने का निर्णय महत्वपूर्ण है और संबंधित प्राधिकारी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते. राजस्व रिकॉर्ड में 1319 फसली से 1369 फसली तक भूमि को तालाब दर्ज किए जाने की प्रविष्टियां प्रासंगिक साक्ष्य हैं, लेकिन वे अपने आप यह साबित नहीं करतीं कि भूमि मूल रूप से तालाब ही थी या याची को तालाब की भूमि पर किरायेदार बनाया गया था.

सिरदार अधिकार और मुआवजे का नियम: न्यायालय ने यह भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यदि भूमि का मूल बंदोबस्त किरायेदारी की भूमि के रूप में हुआ था और बाद में किरायेदार ने उस पर तालाब बनवाया, तो बाद की राजस्व प्रविष्टि मात्र से उसके पहले से अर्जित वैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते.अधिनियम की धारा 19 के तहत जमींदारी उन्मूलन से ठीक पहले वंशानुगत किरायेदार के कब्जे वाली भूमि उसके साथ राज्य सरकार द्वारा बंदोबस्त मानी जाती है और वह सिरदार के रूप में कब्जा बनाए रखने का हकदार होता है, बशर्ते अधिनियम के अपवाद लागू न हों.

धारा 212 के तहत साबित करने होंगे ठोस तथ्य: कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 212 के तहत बेदखली का आदेश पारित करते समय निर्धारित मुआवजे के भुगतान का भी ध्यान रखना आवश्यक है. इस मामले में उप जिलाधिकारी के आदेश में मुआवजे के संबंध में कोई निर्धारण या निर्देश नहीं था. अदालत ने माना कि ग्राम सभा यह साबित करने में विफल रही कि विवादित भूमि धारा 212 के दायरे में आती है.

बेदखली का मुकदमा पूरी तरह खारिज: बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है. हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए ग्राम सभा द्वारा दाखिल बेदखली का मुकदमा खारिज कर दिया.

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