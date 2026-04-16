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हाईकोर्ट का फैसला: किरायेदार की मौत के बाद सभी वारिसों को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मूल किरायेदार की मृत्यु के बाद किरायेदारी संयुक्त रूप से वारिसों को मिलती है.

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यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट: संयुक्त किरायेदारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के नजीर का हवाला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 9:48 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदारी कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किरायेदार की मौत के बाद उसके सभी कानूनी वारिसों को बेदखली के केस में पक्षकार बनाना अनिवार्य नहीं है. कोर्ट के अनुसार मूल किरायेदार की मृत्यु के बाद उसकी किरायेदारी सभी कानूनी वारिसों पर 'संयुक्त किरायेदारी' के रूप में हस्तांतरित हो जाती है. ऐसी स्थिति में मकान मालिक किसी भी एक वारिस के खिलाफ मुकदमा चला सकता है और उसे हर वारिस को अलग-अलग पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है. न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने वाराणसी के आशीष कुमार अग्रवाल की याचिका को खारिज करते हुए यह कानूनी स्थिति स्पष्ट की है.

एक वारिस के खिलाफ केस सभी पर होगा लागू: उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट और पुनरीक्षण न्यायालय के पिछले निर्णयों को सही ठहराते हुए उन्हें बरकरार रखा है. अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन (तारीख) न देते हुए मामले की सुनवाई में तेजी लाए. हाईकोर्ट ने इस मामले को अधिकतम छह महीने की समय सीमा के भीतर निस्तारित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी एक संयुक्त किरायेदार के विरुद्ध जारी की गई बेदखली की डिक्री अन्य सभी वारिसों पर भी कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी.

विशेष परिस्थितियों में साबित करना होगा पक्ष: अदालत ने कहा कि इस नियम का अपवाद केवल तब हो सकता है जब कोई वारिस यह दावा करे कि उसे किरायेदारी से अलग रखा गया है या उसका हित अन्य से भिन्न है. ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को अपना केस ठोस साक्ष्यों के साथ अदालत में साबित करना होगा. अपने फैसले में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एचसी पांडेय बनाम जीसी पाल जैसे पुराने निर्णयों का भी विस्तार से उल्लेख किया. कोर्ट ने माना कि यह स्थापित सिद्धांत यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट के तहत भी पूरी तरह प्रभावी और लागू होता है.

क्या है पूरा मामला: मामले के तथ्यों के अनुसार चित्रकूट की लघु वाद अदालत में वर्ष 2014 में रामलीला समिति और अन्य ने कृष्ण गोपाल गुप्ता के खिलाफ बेदखली का वाद दाखिल किया था. मुकदमे के दौरान फरवरी 2019 में मूल किरायेदार कृष्ण गोपाल गुप्ता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पुत्र आशीष को पक्षकार बनाया गया. आशीष ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल न करना एक बड़ी कानूनी त्रुटि है. हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संयुक्त किरायेदारी में एक वारिस का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है.

हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को निर्देश: ट्रायल कोर्ट ने पहले इस मामले में एकपक्षीय कार्यवाही की थी, जिसे बाद में आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था. पुनरीक्षण न्यायालय ने नवंबर 2025 में ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही माना था, जिसे अब हाईकोर्ट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है. अदालत के इस फैसले से अब उन मकान मालिकों को राहत मिलेगी जो कई वारिसों के होने के कारण कानूनी उलझनों में फंसे रहते हैं. अब छह महीने के भीतर इस मामले का अंतिम निस्तारण होने की उम्मीद बढ़ गई है.

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