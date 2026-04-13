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हाईकोर्ट का फैसला, देरी के आधार पर किसान दुर्घटना बीमा दावा खारिज करना गलत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि केवल देरी के आधार पर कृषक दुर्घटना योजना के तहत बीमा दावा खारिज करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के लिए देरी के पीछे छिपे वास्तविक कारणों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने कहा कि भले ही योजना के तहत दावा दाखिल करने की अधिकतम सीमा 75 दिन तय की गई हो, लेकिन यदि विलंब के पीछे उचित कारण मौजूद हैं तो प्रशासन को उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए. अदालत ने जोर देकर कहा कि यदि आवेदकों को देरी का स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिलता है, तो यह उनके अधिकारों का खुला उल्लंघन होगा.

कल्याणकारी योजनाओं का विरोध गलत: यह मामला उन याचिकाओं से संबंधित था जिनमें किसानों के परिजनों के दावों को महज इसलिए निरस्त कर दिया गया था क्योंकि वे निर्धारित 75 दिनों के बाद दाखिल किए गए थे. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक परोपकारी और कल्याणकारी योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पीड़ित किसान परिवारों को तत्काल आर्थिक संबल प्रदान करना है. न्यायालय ने इस बात को भी रेखांकित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अक्सर अशिक्षित होते हैं और वे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं होते हैं. ऐसे में केवल तकनीकी खामियों को आधार बनाकर उन्हें उनके हक से वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है.

दस्तावेजों की कमी और सरकारी प्रक्रिया: अदालत ने स्वीकार किया कि कई बार अनिवार्य दस्तावेज जुटाने में किसानों के परिजनों को काफी समय लग जाता है, जो आवेदन में देरी का एक जायज और तार्किक कारण हो सकता है. कई बार सरकारी प्रक्रियाओं और फाइलों की आवाजाही के कारण भी आवेदन में विलंब होता है, जिसके लिए गरीब आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि यदि योजना में अपील या अन्य कानूनी उपायों का कोई प्रावधान नहीं है, तो भी पीड़ितों को न्याय से दूर नहीं रखा जा सकता. ऐसी परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने और न्याय सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है.