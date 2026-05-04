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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: वैवाहिक जीवन में जन्मे बच्चे को पति की ही वैध संतान माना जाएगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को पति की वैध संतान माना जाएगा. डीएनए टेस्ट के लिए 'नॉन-एक्सेस' साबित करना अनिवार्य है.

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कोर्ट ने कहा- बच्चों को 'अवैध' घोषित करने के बजाय कानून उनकी सुरक्षा करता है. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 8:59 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि वैवाहिक संबंधों के दौरान जन्मे बच्चे को पति की ही वैध संतान माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे के पितृत्व निर्धारण के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब यह निर्विवाद रूप से साबित हो जाए कि गर्भधारण की अवधि के दौरान पति-पत्नी का कोई संपर्क नहीं था.

न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने आगरा फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें डीएनए टेस्ट कराने की मांग को खारिज कर दिया गया था. कोर्ट ने अपने निर्णय में जोर दिया कि विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को कानूनन वैध माना जाता है और इस धारणा को केवल अत्यंत ठोस साक्ष्य से ही खंडित किया जा सकता है.

DNA टेस्ट सामान्य प्रक्रिया नहीं: मामले के विश्लेषण में सामने आया कि बच्चे का जन्म उस समय हुआ था जब याची और उनके पति का विवाह वैध रूप से कायम था. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार, ऐसे बच्चे को पति की वैध संतान ही माना जाएगा और इसे चुनौती देने के लिए "नॉन-एक्सेस" यानी पति-पत्नी के बीच उस समय संपर्क न होना साबित करना अनिवार्य है.

हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही विवाहेतर संबंधों के आरोप हों या किसी निजी डीएनए रिपोर्ट में कुछ और संकेत मिलें, फिर भी केवल इन आधारों पर बच्चे की वैधता को नकारा नहीं जा सकता. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि डीएनए टेस्ट को सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं अपनाया जा सकता और यह तभी कराया जाना चाहिए जब यह "अत्यावश्यक" हो.

बच्चों के अधिकारों और निजता की सुरक्षा: हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि जबरन डीएनए टेस्ट कराना व्यक्ति की निजता का उल्लंघन हो सकता है और इससे महिला व बच्चे की सामाजिक प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को "अवैध" घोषित करने के बजाय उनकी वैधता की सुरक्षा करना है.

फैमिली कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि याची और प्रतिवादी के बीच लिव-इन रिलेशनशिप या ऐसे ठोस संबंधों का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर डीएनए जांच का आदेश दिया जा सके. हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में डीएनए टेस्ट की कोई अत्यावश्यक जरूरत नहीं है, इसलिए निचली अदालत का आदेश पूरी तरह सही है.

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