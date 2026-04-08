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पुलिसकर्मी पिता ने छीना था बच्चा, हाईकोर्ट ने अधिकारियों की हीलाहवाली पर जताई नाराजगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता में से किसी एक के पास बच्चा होने पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनी जा सकती है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: एक अभिभावक के पास होने पर भी बच्चा 'अवैध हिरासत' में माना जा सकता है. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 10:12 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि कोई बच्चा अपने किसी एक नैसर्गिक अभिभावक की अभिरक्षा में है, तो भी दूसरे अभिभावक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने हाल ही में दिया. इसी के साथ कोर्ट ने एकल पीठ के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिका को इस आधार पर खारिज किया गया था कि ऐसे मामलों के लिए गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है. कोर्ट का यह रुख पारिवारिक विवादों में बच्चों के अधिकारों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है.

पति ने बच्चे को जबरन छीना: यह कानूनी विवाद रिंकू राम उर्फ रिंकू देवी और उनके महज 15-20 माह के मासूम बेटे विश्वजीत से जुड़ा हुआ है. याचिका में मां का आरोप था कि पुलिस सेवा में कार्यरत उसके पति ने बच्चे को उससे जबरन छीन लिया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में बाल कल्याण समिति ने भी बच्चे की कस्टडी तुरंत मां को सौंपने का निर्देश जारी किया था. हालांकि, पुलिस अधिकारियों की कथित मिलीभगत और हीलाहवाली के कारण इस आदेश का धरातल पर पालन नहीं किया जा सका.

बच्चे का कल्याण सर्वोपरि: पूर्व में एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि पिता द्वारा बच्चे को अपने पास रखना अवैध अभिरक्षा नहीं माना जा सकता और इसके लिए सिविल कोर्ट जाना चाहिए. लेकिन खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों की कस्टडी के मामलों में बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि होता है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि इतनी कम उम्र के बच्चे के लिए मां की ममता और देखभाल सबसे अधिक जरूरी है. पिता का प्राकृतिक अभिभावक होना उसे बच्चे की कस्टडी का एकाधिकार नहीं देता है.

अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने पाया कि न्यायालय और बाल कल्याण समिति के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अधिकारी केवल एक-दूसरे को पत्र लिखने में व्यस्त रहे. इस लापरवाही के कारण समिति के निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया है. अंततः कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बहाल करते हुए संबंधित पीठ को निर्देश दिया कि इस मामले पर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई की जाए.

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