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हाईकोर्ट का फैसला: चुनाव न्यायाधिकरण को उम्मीदवार के जाति प्रमाणपत्र की जांच का अधिकार नहीं, कुशीनगर विधायक को राहत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी उम्मीदवार के जाति प्रमाणपत्र की वैधता या उसकी सत्यता की जांच करने का अधिकार चुनाव न्यायाधिकरण को नहीं है. यह अधिकार केवल राज्य सरकार द्वारा गठित जाति सत्यापन समितियों के पास है. इसी आधार पर रामकोला (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र, कुशीनगर से विधायक विनय प्रकाश गोंड के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी गई. न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने यह फैसला राधाचरण द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनाया.

विधायक के निर्वाचन को दी गई थी चुनौती: याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित विधायक विनय प्रकाश गोंड अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने कथित रूप से धोखाधड़ी कर अनुसूचित जाति का जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया और उसी के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा. याचिकाकर्ता ने बताया कि नामांकन के समय ही रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद चुनाव याचिका दाखिल कर विधायक का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई. सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से कहा गया कि वह 'गोंड' जाति से हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है.

सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणपत्र को कोर्ट ने माना वैध: उनके पक्ष में जारी जाति प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी किया गया है और अब तक किसी सक्षम समिति ने उसे निरस्त नहीं किया है. प्रमाणपत्र की वैधता का मामला फिलहाल जिला स्तरीय समिति के समक्ष लंबित है. हाईकोर्ट ने सबसे पहले यह मुद्दा तय किया कि क्या चुनाव न्यायाधिकरण को जाति प्रमाणपत्र को फर्जी घोषित करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि कुमारी मधुरी पाटिल, दयाराम, नवनीत कौर, ए. राजा सहित सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया जा चुका है कि जाति प्रमाणपत्र की जांच, सत्यापन या निरस्तीकरण का अधिकार केवल विधि द्वारा गठित जाति सत्यापन समितियों को है.