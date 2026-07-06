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हाईकोर्ट का फैसला: चुनाव न्यायाधिकरण को उम्मीदवार के जाति प्रमाणपत्र की जांच का अधिकार नहीं, कुशीनगर विधायक को राहत

हाईकोर्ट ने रामकोला से विधायक विनय प्रकाश गोंड के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज की. कहा, जाति-प्रमाणपत्र की जांच केवल स्क्रूटनी कमेटी कर सकती है.

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022: रामकोला सीट के विधायक का निर्वाचन रहेगा बरकरार, हाईकोर्ट ने तय किए कानूनी अधिकार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 10:12 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी उम्मीदवार के जाति प्रमाणपत्र की वैधता या उसकी सत्यता की जांच करने का अधिकार चुनाव न्यायाधिकरण को नहीं है. यह अधिकार केवल राज्य सरकार द्वारा गठित जाति सत्यापन समितियों के पास है. इसी आधार पर रामकोला (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र, कुशीनगर से विधायक विनय प्रकाश गोंड के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी गई. न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने यह फैसला राधाचरण द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनाया.

विधायक के निर्वाचन को दी गई थी चुनौती: याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित विधायक विनय प्रकाश गोंड अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने कथित रूप से धोखाधड़ी कर अनुसूचित जाति का जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया और उसी के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा. याचिकाकर्ता ने बताया कि नामांकन के समय ही रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद चुनाव याचिका दाखिल कर विधायक का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई. सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से कहा गया कि वह 'गोंड' जाति से हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है.

सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणपत्र को कोर्ट ने माना वैध: उनके पक्ष में जारी जाति प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी किया गया है और अब तक किसी सक्षम समिति ने उसे निरस्त नहीं किया है. प्रमाणपत्र की वैधता का मामला फिलहाल जिला स्तरीय समिति के समक्ष लंबित है. हाईकोर्ट ने सबसे पहले यह मुद्दा तय किया कि क्या चुनाव न्यायाधिकरण को जाति प्रमाणपत्र को फर्जी घोषित करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि कुमारी मधुरी पाटिल, दयाराम, नवनीत कौर, ए. राजा सहित सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया जा चुका है कि जाति प्रमाणपत्र की जांच, सत्यापन या निरस्तीकरण का अधिकार केवल विधि द्वारा गठित जाति सत्यापन समितियों को है.

'गोंड' जाति विवाद पर फैसला: अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को जाति प्रमाणपत्र पर आपत्ति है तो उसे जिला, मंडलीय अथवा राज्य स्तरीय स्क्रूटनी समिति के समक्ष चुनौती दी जा सकती है. जब तक सक्षम समिति प्रमाणपत्र को निरस्त नहीं करती, तब तक उसे वैध माना जाएगा और चुनाव न्यायाधिकरण उसकी वैधता की जांच नहीं कर सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ए. राजा बनाम डी. कुमार (2025) मामले में स्पष्ट कर दिया है कि विधिवत जारी जाति प्रमाणपत्र को चुनाव याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती. ऐसी चुनौती केवल संबंधित वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही संभव है. इन सभी कानूनी सिद्धांतों और तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि चुनाव याचिका में कोई मेरिट नहीं है और उसे खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ें- तेजो महालय विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को माना विचारणीय, केंद्र सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी

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