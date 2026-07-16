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हाईकोर्ट ने कहा- "लगातार मानसिक प्रताड़ना और अपमान भी आत्महत्या के लिए उकसाना है", आरोपी की अपील खारिज

हाईकोर्ट ने कहा कि लगातार अपमान और मानसिक प्रताड़ना किसी को आत्महत्या की ओर धकेले तो वह 'उकसाने' के दायरे में आएगा.

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आरोपी चंद्रजीत सिंह को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार, खारिज की अपील (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:14 PM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार इस तरह से अपमानित किया जाए कि उसकी पारिवारिक जिंदगी और सम्मान बुरी तरह प्रभावित हो, तो ऐसी परिस्थितियां आत्महत्या के लिए उकसावे के दायरे में आ सकती हैं. इसी कानूनी आधार पर अदालत ने अपनी कथित प्रेमिका के पति की आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी व्यक्ति को आरोपमुक्त करने से साफ इनकार कर दिया है.

न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने बरेली की विशेष एससी/एसटी अदालत के उस पुराने आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा, जिसमें मुख्य आरोपी चंद्रजीत सिंह की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी गई थी. वर्तमान में इस आरोपी पर आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) तथा एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज है.

अवैध संबंधों से उपजा विवाद: अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोमराज की शादी वर्ष 2017 में इस मामले की सह-आरोपी प्रिया उर्फ डॉली के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद भी प्रिया के मुख्य आरोपी चंद्रजीत और एक अन्य व्यक्ति गुलशन के साथ अवैध संबंध लगातार बने हुए थे. इस बात को लेकर पति और पत्नी के बीच आए दिन गंभीर विवाद और मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती थी. परिजनों के बार-बार समझाने के बावजूद आरोपी सोमराज को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे, जिससे वह गहरे अवसाद में चला गया.

सुसाइड नोट से खुला राज: आखिरकार प्रताड़ना से तंग आकर 18 जून 2018 को सोमराज ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया. सोमराज के परिजनों को मौके से एक हस्तलिखित सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए सीधे तौर पर अपनी पत्नी, चंद्रजीत और गुलशन को जिम्मेदार ठहराया था. बाद में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की जांच रिपोर्ट ने सुसाइड नोट की लिखावट सोमराज की ही होने की पुख्ता पुष्टि भी कर दी थी. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में आरोपी चंद्रजीत ने दलील दी कि घटना से दो-तीन दिन पहले उसका मृतक से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं था, इसलिए आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप उस पर नहीं बनता.

FSL रिपोर्ट के बाद कोर्ट का कड़ा रुख: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की इस तकनीकी दलील को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण साबित करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आरोपी घटना से ठीक पहले पीड़ित के सीधे संपर्क में रहा हो. यदि लगातार अपमान और असहनीय मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला किसी व्यक्ति को धीरे-धीरे आत्महत्या के कदम की ओर धकेलता है, तो वह निश्चित रूप से उकसावे की श्रेणी में आएगा. अदालत ने आगे कहा कि इस गंभीर मामले में बरामद सुसाइड नोट सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जिसमें लगातार अपमान और प्रताड़ना का एक व्यवस्थित क्रम साफ दिखाई देता है.

ट्रायल के दौरान होगा अंतिम परीक्षण: कोर्ट के अनुसार, आरोपों की वास्तविक सत्यता, आरोपी की असली मंशा और आत्महत्या से उसके सीधे संबंध का अंतिम परीक्षण केवल ट्रायल के दौरान ही किया जा सकता है. इन महत्वपूर्ण और कड़ी टिप्पणियों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर मौजूद है. इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी की ओर से दायर की गई आपराधिक अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट को मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया.

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