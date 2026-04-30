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हाईकोर्ट ने कहा; "अपमान की मंशा के बिना जाति से बुलाना SC/ST एक्ट का अपराध नहीं"

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि अपमान की मंशा के बिना किसी को जाति से बुलाना एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मामले में एससी/एसटी एक्ट के अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं, तो उस केस को जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की पीठ ने अमय पांडेय व तीन अन्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन का यह दायित्व है कि वह प्रथमदृष्टया साक्ष्य से अपराध का होना साबित करे, जो इस मामले में साफ नहीं था.

कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट की कार्यवाही की रद्द: अदालत ने याचियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मारपीट और गाली-गलौज के अन्य आरोपों में उनके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा. याचियों के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि शुरुआती एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई थी और उसमें कहीं भी जातिगत अपमान का कोई जिक्र नहीं था. बाद में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों में कहानी बदलकर जातिसूचक शब्दों का आरोप जोड़ा गया, जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है.

मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों का अभाव: अधिवक्ताओं ने यह भी दलील दी कि मामले की मेडिकल जांच रिपोर्ट भी अभियोजन द्वारा बनाई गई कहानी का समर्थन नहीं करती है. इसके विपरीत, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि पुलिस की चार्जशीट पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया है, इसलिए अपराध बनता है. इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि फाइल पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि विवाद का मुख्य कारण जातिगत था. कोर्ट ने कहा कि आपसी विवाद में एससी/एसटी एक्ट का प्रयोग करने को लेकर अभियोजन पक्ष पर गंभीर संदेह बना हुआ है.