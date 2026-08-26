ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: यूपी के सभी निजी स्कूलों में RTE दाखिलों का जिलावार ब्योरा पेश करे सरकार

हाईकोर्ट ने राज्य के सभी बोर्डों से संबद्ध निजी स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के दाखिले, रिजेक्शन और शिकायतों का जिलावार ब्योरा मांगा.

Photo Credit: ETV Bharat
निजी स्कूलों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त: आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला न देने वाले स्कूलों का देना होगा कारण. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 9:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) उपलब्ध कराने का पूरा जिलावार ब्योरा पेश करे. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई भी स्कूल सीबीएसई, सीआईएससीई या किसी अन्य बोर्ड से संबद्ध हो, राज्य के भीतर प्रारंभिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थान आरटीई अधिनियम के दायित्वों से पूरी तरह बंधे हैं. किसी अन्य बोर्ड की संबद्धता उन्हें इन सरकारी नियमों और सामाजिक दायित्वों से कोई छूट नहीं देती.

पिछले 5 शैक्षणिक सत्रों का मांगा विस्तृत ब्योरा: अदालत ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) के माध्यम से प्रदेश के सभी निजी स्कूलों की जिलावार सूची तलब की है. इसमें जूनियर बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक नामांकित छात्रों की संख्या अलग-अलग दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार को हलफनामे पर यह जानकारी देनी होगी कि पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों में वास्तव में कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया. साथ ही, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित ऐसे कितने बच्चे थे जिन्हें स्कूलों ने दाखिला देने से मना कर दिया और उसके पीछे क्या कारण थे.

अवैध फीस और स्क्रीनिंग शिकायतों पर मांगी रिपोर्ट: कोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा कैपिटेशन फीस वसूलने या गैर-कानूनी तरीके से स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनाने को लेकर मिली शिकायतों की कुल संख्या और उन पर सरकार द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई का पूरा विवरण भी मांगा है. अदालत ने सीबीएसई और सीआईएससीई से संबद्ध सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिया है कि वे बीएसए और डीआईओएस को आवश्यक डेटा जुटाने में पूरा सहयोग प्रदान करें. यह आदेश सेंट जॉन्स स्कूल, बभनौटी द्वारा प्रदेश सरकार के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया.

निजी स्कूलों की आनाकानी पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख: याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तथ्य हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त कई निजी स्कूल गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों (दिव्यांगों सहित) को प्रवेश देने और अपनी निर्धारित फीस माफ करने में लगातार आनाकानी कर रहे हैं. इसी विवाद की जमीनी हकीकत उजागर करने के लिए कोर्ट ने सरकार से विस्तृत डेटा मांगा है. इस आदेश की प्रति प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा), बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशकों और संबंधित बोर्डों को त्वरित अनुपालन के लिए भेज दी गई है.

यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, टिकट न होने मात्र से रेलवे खारिज नहीं कर सकता मुआवजे का दावा

TAGGED:

UP PRIVATE SCHOOLS RTE ADMISSIONS
RTE ACT SECTION 25 UP
MANDATORY RTE COMPLIANCE
BSA DIOS SCHOOL DATA UP
ALLAHABAD HIGH COURT RTE ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.