पीड़िता का दोबारा बयान विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है: HIGH COURT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पीड़ित का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का निर्देश केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है. कानून में एक बार बयान दर्ज करने का प्रावधान है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने आजमगढ़ निवासी कीर्ति वर्मा की याचिका खारिज करते हुए दिया है. याची ने रानी की सराय थाने में बीएनएस की धारा 70(1), 352, 351(1), 61(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है. याची के अनुसार उनका बयान सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया और बीएनएसएस की धारा 183 का उल्लंघन हुआ है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत बयान आमतौर पर एक बार ही रिकॉर्ड किया जाता है और दोबारा बयान रिकॉर्ड करने का निर्देश केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है.



असाधारण मामलों में ही दोबारा बयान का आदेश दिया जा सकता है, जैसे बयान जबरन लिया गया हो या गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया हो. पीड़ित की सच्चाई पर संदेह होने पर ही पुनः बयान रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित का बयान पढ़कर नहीं सुनाया गया है तो यह उसकी सच्चाई पर संदेह उत्पन्न कर सकता है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गत 13 जनवरी के आदेश में प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था. याची का बयान दर्ज करने के बाद पढ़ाया गया और हस्ताक्षर कराए गए. ऐसे में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जिस पर दोबारा बयान दर्ज करने का निर्देश दिया जाए.

