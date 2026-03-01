पीड़िता का दोबारा बयान विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है: HIGH COURT
हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पुनः दर्ज होगा बयान, दोबारा बयान दर्ज कराने की मांग में दाखिल याचिका खारिज.
Published : March 1, 2026 at 7:51 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पीड़ित का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का निर्देश केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है. कानून में एक बार बयान दर्ज करने का प्रावधान है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने आजमगढ़ निवासी कीर्ति वर्मा की याचिका खारिज करते हुए दिया है. याची ने रानी की सराय थाने में बीएनएस की धारा 70(1), 352, 351(1), 61(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है. याची के अनुसार उनका बयान सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया और बीएनएसएस की धारा 183 का उल्लंघन हुआ है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत बयान आमतौर पर एक बार ही रिकॉर्ड किया जाता है और दोबारा बयान रिकॉर्ड करने का निर्देश केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है.
असाधारण मामलों में ही दोबारा बयान का आदेश दिया जा सकता है, जैसे बयान जबरन लिया गया हो या गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया हो. पीड़ित की सच्चाई पर संदेह होने पर ही पुनः बयान रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित का बयान पढ़कर नहीं सुनाया गया है तो यह उसकी सच्चाई पर संदेह उत्पन्न कर सकता है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गत 13 जनवरी के आदेश में प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था. याची का बयान दर्ज करने के बाद पढ़ाया गया और हस्ताक्षर कराए गए. ऐसे में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जिस पर दोबारा बयान दर्ज करने का निर्देश दिया जाए.
एफआईआर दर्ज कराने की अधिकारिता को चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल कल्याण समिति के निर्देश पर एफआईआर और चार्जशीट व मुकदमे की कार्यवाही की अधिकारिता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने एसीजेएम बुलंदशहर की अदालत में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने सुरेश व चार अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह को सुनकर दिया है. एडवोकेट अभय प्रताप सिंह का कहना है कि बाल कल्याण समिति को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है. बाल कल्याण समिति बुलंदशहर ने बाल विवाह के आरोप में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. बाल कल्याण समिति बुलंदशहर का एफआईआर दर्ज करने का निर्देश उसकी शक्ति के दायरे से बाहर है इसलिए कानून के विपरीत है, और इस प्रकार चार्जशीट को रद्द किया जाना चाहिए. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए से याचिका पर जवाब मांगा है.
