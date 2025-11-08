इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खत्म की राजशाही प्रथा, बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट का पद भाइयों में ढाई-ढाई साल के लिए बांटा
कोर्ट ने पुरानी परंपरा पर भी कड़ी टिप्पणी की. कहा, अब 'राजा' नहीं हैं, इसलिए ऐसी कोई भी व्यवस्था जारी नहीं रहेगी.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा की बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के उपाध्यक्ष पद को लेकर चले आ रहे विवाद का समाधान कर दिया है. सोसाइटी राजा बलवंत सिंह कॉलेज जैसे कई शिक्षा संस्थानों का संचालन करती है.
कोर्ट ने सोसाइटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में वाइस प्रेसिडेंट और सदस्य के पद पर जारी विवाद को सुलझाते हुए पांच साल के कार्यकाल को दोनों दावेदार भाइयों के बीच ढाई-ढाई साल की समान अवधि के लिए विभाजित करने का आदेश दिया है.
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी इस व्यवस्था को 1 दिसंबर, 2025 से लागू करने का निर्देश दिया है. आदेश के अनुसार पहले ढाई साल (1 दिसंबर 2025 से) बड़े भाई जितेंद्र पाल सिंह वाइस प्रेसिडेंट और सदस्य की जिम्मेदारी संभालेंगे. शेष ढाई साल छोटे भाई अनिरुद्ध पाल सिंह इस पद का कार्यभार संभालेंगे.
कोर्ट ने कहा कि यह समाधान बोर्ड, परिवार, विरासत और लंबी भागीदारी के हित में होगा, जिससे सभी भाई (जन्म की तिथि के आधार पर बड़े से छोटे के क्रम में) समान अवधि के लिए बोर्ड में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे.
इस मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने परिवार में चली आ रही उस पुरानी परंपरा पर भी कड़ी टिप्पणी की, जिसके तहत पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े बेटे के सबसे बड़े बेटे को ही वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता था.
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अब जारी नहीं रह सकती, क्योंकि यह किसी भी प्रावधान से समर्थित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि बदले हुए परिदृश्य में, अब 'राजा' नहीं हैं, इसलिए ऐसी कोई भी व्यवस्था, जो केवल सबसे बड़े बेटे के सबसे बड़े बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का समर्थन करती हो, अब जारी नहीं रहेगी.
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पद विभाजन की यह व्यवस्था लागू होने के बाद, बोर्ड को पूरा करने के लिए आगे की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से शुरू की जाए. प्रबंधन समिति के सदस्यों की नई सूची संबंधित रजिस्ट्रार को 1 जनवरी, 2026 से पहले भेजनी होगी.
