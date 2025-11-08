ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खत्म की राजशाही प्रथा, बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट का पद भाइयों में ढाई-ढाई साल के लिए बांटा

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा की बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के उपाध्यक्ष पद को लेकर चले आ रहे विवाद का समाधान कर दिया है. सोसाइटी राजा बलवंत सिंह कॉलेज जैसे कई शिक्षा संस्थानों का संचालन करती है. कोर्ट ने सोसाइटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में वाइस प्रेसिडेंट और सदस्य के पद पर जारी विवाद को सुलझाते हुए पांच साल के कार्यकाल को दोनों दावेदार भाइयों के बीच ढाई-ढाई साल की समान अवधि के लिए विभाजित करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी इस व्यवस्था को 1 दिसंबर, 2025 से लागू करने का निर्देश दिया है. आदेश के अनुसार पहले ढाई साल (1 दिसंबर 2025 से) बड़े भाई जितेंद्र पाल सिंह वाइस प्रेसिडेंट और सदस्य की जिम्मेदारी संभालेंगे. शेष ढाई साल छोटे भाई अनिरुद्ध पाल सिंह इस पद का कार्यभार संभालेंगे. कोर्ट ने कहा कि यह समाधान बोर्ड, परिवार, विरासत और लंबी भागीदारी के हित में होगा, जिससे सभी भाई (जन्म की तिथि के आधार पर बड़े से छोटे के क्रम में) समान अवधि के लिए बोर्ड में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे.