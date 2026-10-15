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दो पैन कार्ड का मामला: आजम खान और अब्दुल्ला आजम को राहत मिलेगी या नहीं? हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

न्यायमूर्ति समीत गोपाल की बेंच में सुनवाई हुई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की अर्जियों पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. दोनों ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की है. गुरुवार को न्यायमूर्ति समीत गोपाल की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अब दोनों को राहत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अदालत के अगले आदेश से साफ होगा.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित: अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं अभिषेक मनु सिंघवी और एनआई जाफरी के साथ अधिवक्ता शाश्वत आनंद की दलीलें सुनीं. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय ने पक्ष रखा. 15 अक्टूबर के आदेश में अदालत ने कहा कि सजा निलंबित करने की अर्जियों पर सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.