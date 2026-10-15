दो पैन कार्ड का मामला: आजम खान और अब्दुल्ला आजम को राहत मिलेगी या नहीं? हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित
दो पैन कार्ड मामले में दोषसिद्धि पर रोक, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत की अर्जियों पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:58 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की अर्जियों पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. दोनों ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की है. गुरुवार को न्यायमूर्ति समीत गोपाल की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अब दोनों को राहत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अदालत के अगले आदेश से साफ होगा.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित: अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं अभिषेक मनु सिंघवी और एनआई जाफरी के साथ अधिवक्ता शाश्वत आनंद की दलीलें सुनीं. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय ने पक्ष रखा. 15 अक्टूबर के आदेश में अदालत ने कहा कि सजा निलंबित करने की अर्जियों पर सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
डॉ. तंजीम फातिमा की याचिका के साथ जोड़ा गया मामला: अदालत ने मंगलवार को इन मामलों को डॉ. तंजीम फातिमा की रिवीजन याचिका के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से भी इन मामलों को एक साथ सुनने का आग्रह किया गया. उनका कहना था कि इससे दोहरे दंड के पहलू पर विचार किया जा सकेगा. अब अदालत को संबंधित याचिकाओं और दलीलों पर विचार करने के बाद आदेश देना है.
दो पैन कार्ड मामले में दोषसिद्धि को दी गई चुनौती: आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ने दो पैन कार्ड मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है. उनकी अर्जियों में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के साथ सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने फिलहाल इन मांगों पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है. अब दोनों की अर्जियों पर अदालत के फैसले का इंतजार है.
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