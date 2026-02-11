गाजीपुर गजल होटल प्रकरण; अब्बास और उमर अंसारी को राहत, हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगायी
गाजीपुर के चर्चित गजल होटल मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में चल रही मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति समित गोपाल ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को तय की है.
गाजीपुर के कोतवाली थाने में 19 सितंबर 2020 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी, उनके बेटे अब्बास और उमर अंसारी समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि फर्जी बैनामा कराकर गजल होटल का निर्माण कराया गया. इस मामले में सीजेएम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है.
अब्बास और उमर अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही निरस्त करने की मांग की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने का अंतिम मौका देते हुए तब तक मुकदमे की कार्रवाई पर रोक जारी रखने का आदेश दिया.
हमीरपुर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, बिना अनुमति ध्वस्तीकरण पर सख्त मनाही
प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर में कथित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्त रुख अपनाते हुए संपत्तियों के ध्वस्तीकरण पर अपनी अंतरिम रोक बरकरार रखी है. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रखने की छूट है, लेकिन न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी हालत में संपत्ति नहीं गिराई जाएगी.
हमीरपुर निवासी फैमुद्दीन, मोइनुद्दीन और जैबुन निसा ने अपनी इमारतों को बचाने के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा और दंड के रूप में मकान तोड़ना शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन है, क्योंकि सजा देना न्यायपालिका का अधिकार है. राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है और दो सप्ताह का समय दिया गया है. अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी. तब तक रोक जारी रहेगी.
