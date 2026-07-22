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25 हजार के संदिग्ध लेनदेन का मामला, हाईकोर्ट ने कहा- विवादित राशि याची के खाते में कभी जमा ही नहीं हुई

हाईकोर्ट ने प्रयागराज के व्यक्ति के बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश पर रोक लगाते हुए खातों के संचालन की अनुमति दे दी है.

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केनरा बैंक की दलील: विवादित राशि याची के खाते में कभी जमा ही नहीं हुई, पुलिस के निर्देश पर हुई थी कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:37 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झारखंड साइबर पुलिस की ओर से संदिग्ध 25 हजार रुपये के लेनदेन का हवाला देकर बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में प्रयागराज के एक व्यक्ति को राहत दी है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने प्रथमदृष्टया टिप्पणी की कि पुलिस द्वारा याची के बैंक खातों को फ्रीज करने का कोई पर्याप्त आधार दिखाई नहीं देता. कोर्ट ने याची के खातों को फ्रीज करने के झारखंड साइबर पुलिस के आदेशों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए याची को अपने दोनों बैंक खातों का संचालन करने की अनुमति प्रदान की है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि बैंक याची के बचत खाते में केवल 25 हजार रुपये की राशि होल्ड रखेगा.

खातों के संचालन की मिली अनुमति: इसके अतिरिक्त दोनों खातों की शेष राशि एवं नियमित बैंकिंग लेनदेन पर कोई रोक नहीं रहेगी. कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि विवादित 25 हजार रुपये की राशि याची के किसी भी बैंक खाते में कभी जमा नहीं हुई. मामला प्रयागराज के करेली स्थित केनरा बैंक की जीटीबी नगर शाखा में संचालित याची के बचत एवं करेंट अकाउंट से संबंधित है.

फर्जी दावों की खुली पोल: पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर (झारखंड) की साइबर अपराध थाना पुलिस के निर्देश पर बैंक ने याची के दोनों खातों को पूरी तरह फ्रीज कर दिया था. याची की ओर से अधिवक्ता नीतीश कुमार सोनी ने कहा कि जिस 25 हजार रुपये की राशि को अपराध की आय बताते हुए बैंक खातों पर कार्रवाई की गई, वह राशि याची के किसी भी बैंक खाते में कभी जमा ही नहीं हुई. साथ ही पुलिस के दस्तावेजों में उल्लिखित संबंधित पेटीएम खाते, मोबाइल नंबर और केवाईसी विवरण भी याची से संबंधित नहीं हैं.

केनरा बैंक ने कोर्ट में रखी बात: सुनवाई के दौरान केनरा बैंक के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के निर्देश के अनुपालन में खातों को फ्रीज किया गया था. लेकिन बैंक रिकॉर्ड के सत्यापन से यह पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि विवादित 25 हजार रुपये की राशि न तो याची के बचत खाते में जमा हुई और न ही चालू खाते में.

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