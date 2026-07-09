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23 एचजेएस अफसरों की नियुक्ति की सिफारिश, ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए यूपी एचजेएस के रुके हुए परिणाम

अधिसूचना के अनुसार, कुल 23 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश यूपीएचजेएस के विभिन्न भर्ती वर्षों के लिए की गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 10:07 PM IST

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​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती वर्ष 2014 से 2018 (विभिन्न चरणों) के रुके हुए परिणाम घोषित कर दिए हैं. ये परिणाम रजनीश केवी बनाम के दीपा व अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के गत 11 मार्च के आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं. जारी परिणाम में वर्ष 2014, 2016, 2018, 2018 (पार्ट-II) व 2018 (पार्ट-III) की सीधी भर्ती कोटा के तहत मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर सूची जारी की गई है.

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योरन की अधिसूचना के अनुसार, कुल 23 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश यूपीएचजेएस के विभिन्न भर्ती वर्षों के लिए की गई है. ये सभी अधिकारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा या अन्य राज्यों की न्यायिक सेवाओं में कार्यरत हैं. इन अधिकारियों की नियुक्ति 10 अक्टूबर 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. परिणाम के अनुसार यूपीएचजेएस 2014 में मधुकर सिंह प्रथम स्थान पर रहे. ​यूपीएचजेएस 2016 में सामान्य वर्ग में संदीप कुमार (दूसरे), राकेश रंजन (18वें) और राजेंद्र कुमार सिंह (20वें) सफल रहे, जबकि ओबीसी वर्ग में भगवान दास गुप्ता (पांचवें) और सुनील कुमार सिंह (दूसरे स्थान) का चयन हुआ है.

​यूपीएचजेएस 2018 में कुल 6 अधिकारियों का चयन हुआ है, जिनमें कुलदीप शर्मा (पहले स्थान), प्रदीप कुमार मनी (दूसरे), निधि यादव (10वें), प्रदीप कुमार (15वें), धरम वीर सिंह (17वें) और सुधांशु शेखर उपाध्याय (19वें) शामिल हैं. ​यूपीएचजेएस 2018 (पार्ट-II) में प्रतिभा, रवि प्रकाश तिवारी, नरेंद्र कुमार, नितिन मित्तल, जयहिंद कुमार सिंह, सुधा सिंह और ओम पाल सिंह को इस श्रेणी के तहत सफलता मिली है. यूपीएचजेएस 2018 (पार्ट-III) में विनय कुमार जायसवाल, अनुपम कुमार त्रिपाठी, आशुतोष कुमार सिंह और कृष्ण प्रताप सिंह के नाम की सिफारिश की गई है.

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