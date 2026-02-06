ETV Bharat / state

नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में आरोपी बिल्‍डर को जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- तुरंत रिहा करो

दो फरवरी को सीजेएम अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाइकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी.

युवराज मेहता केस में इलाहाबाद HC का आदेश.
युवराज मेहता केस में इलाहाबाद HC का आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 8:41 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में पानी भरे गड्ढे में गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में बिल्डर अभय कुमार की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध ठहराते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने बिल्डर अभय कुमार की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.

एमजेड विशटाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार की ओर से दाखिल याचिका में याची को अवैध हिरासत से रिहा करने का निर्देश देने और उनकी गिरफ्तारी, हिरासत व रिमांड को अवैध घोषित करने के साथ रिमांड आदेशों को रद्द करने तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश जारी दिए जाने की मांग की गई थी.

खंड 13 का उल्लंघन : याची की ओर से तर्क दिया गया कि याची को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया था, जो मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है. हाईकोर्ट ने उमंग रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में अपने पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी मेमो के खंड 13 का उल्लंघन हुआ है, जिससे गिरफ्तारी अवैध हो जाती है.

गिरफ्तारी को कोर्ट ने कानून के खिलाफ माना : कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो की धारा 13 के तहत पुलिस को यह स्पष्ट रूप से दर्ज करना आवश्यक होता है कि आरोपी की भूमिका से संबंधित ठोस सामग्री क्या है. साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों पड़ी और कौन से दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं. इन अनिवार्य शर्तों का पालन किए बिना की गई गिरफ्तारी को कोर्ट ने कानून के विरुद्ध माना.

16 जनवरी की रात हुई थी घटना : इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याची अभय कुमार को तत्काल रिहा किया जाए. मामला नोएडा के सेक्टर-150 स्थित एक व्यावसायिक निर्माण स्थल से जुड़ा है. 16 जनवरी की रात सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी. बताया गया कि घने कोहरे के बीच युवराज ने एक तीखा मोड़ लिया और निर्माण स्थल के पास बने खुले व पानी से भरे गड्ढे में गिर गए.

20 जनवरी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार : प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि निर्माणाधीन परियोजना के पास मौजूद इस गड्ढे पर कोई चेतावनी चिह्न, बैरिकेडिंग या स्पष्ट चिन्हांकन नहीं किया गया था. यह परियोजना विशटाउन प्लानर्स द्वारा संचालित की जा रही थी. इसी आधार पर कंपनी के निदेशक अभय कुमार को 20 जनवरी को गैर-इरादतन हत्या व लापरवाही से मृत्यु कारित करने और मानव जीवन को खतरे में डालने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. दो फरवरी को सीजेएम अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाइकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी.

