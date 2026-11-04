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हाईकोर्ट का फैसला: विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल करने की मांग खारिज, 2028 तक 6 नियमित TET कराने का निर्देश

शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने के मिलेंगे पर्याप्त मौके ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी विशेष टीईटी में शामिल करने की मांग को नामंजूर कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि नियमित पदों पर तैनात सहायक अध्यापकों और शिक्षामित्रों की सेवा की स्थितियां पूरी तरह से अलग-अलग हैं. इसी वजह से विशेष टीईटी से शिक्षामित्रों को बाहर रखने के फैसले को किसी भी तरह से भेदभाव नहीं माना जा सकता. न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वसीम अहमद की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है.

अपीलार्थियों का तर्क और चयन आयोग का पक्ष: याचिका में 2 सितंबर के शासनादेश और 3 सितंबर को जारी उस विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसमें केवल नियमित और संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को ही परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई थी. अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि वे पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से शिक्षामित्र के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में जब संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है तो शिक्षामित्रों को इससे बाहर रखना पूरी तरह अनुचित है. दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोर्ट को बताया कि विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा गया है.