हाईकोर्ट का फैसला: विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल करने की मांग खारिज, 2028 तक 6 नियमित TET कराने का निर्देश
हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में शामिल करने की मांग खारिज की, लेकिन उन्हें राहत देते हुए 6 नियमित टीईटी कराने का आदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:16 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी विशेष टीईटी में शामिल करने की मांग को नामंजूर कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि नियमित पदों पर तैनात सहायक अध्यापकों और शिक्षामित्रों की सेवा की स्थितियां पूरी तरह से अलग-अलग हैं. इसी वजह से विशेष टीईटी से शिक्षामित्रों को बाहर रखने के फैसले को किसी भी तरह से भेदभाव नहीं माना जा सकता. न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वसीम अहमद की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है.
अपीलार्थियों का तर्क और चयन आयोग का पक्ष: याचिका में 2 सितंबर के शासनादेश और 3 सितंबर को जारी उस विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसमें केवल नियमित और संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को ही परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई थी. अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि वे पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से शिक्षामित्र के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में जब संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है तो शिक्षामित्रों को इससे बाहर रखना पूरी तरह अनुचित है. दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोर्ट को बताया कि विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा गया है.
2028 तक 6 नियमित टीईटी परीक्षाएं कराने का सख्त निर्देश: हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार और आयोग को 31 अगस्त 2028 तक कम से कम छह नियमित टीईटी परीक्षाएं कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षामित्रों को टीईटी की परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकें. आयोग ने अदालत को अवगत कराया कि पहली अगली नियमित टीईटी परीक्षा 26 व 27 फरवरी 2027 को कराई जाएगी. इसके बाद जून-जुलाई और दिसंबर-जनवरी के महीनों में भी नियमित परीक्षाएं कराने की योजना बनाई गई है.
तय सीमा के बाद नहीं मिलेगा कोई अतिरिक्त अवसर: खंडपीठ ने अपने फैसले में साफ किया कि शिक्षामित्रों को वर्ष 2026, 2027 और 2028 के दौरान टीईटी पास करने के लिए हर साल दो-दो मौके दिए जाने चाहिए. आयोग के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्त 2028 से पहले आखिरी छठा अवसर हर हाल में दे दिया जाए. इसके साथ ही अदालत ने सख्त शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि निर्धारित तारीख बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किसी भी अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा. इन्हीं स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विशेष अपील को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया.
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