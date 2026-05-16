हाईकोर्ट ने BHU टेंडर घोटाले में दायर जनहित याचिका को किया खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को दुर्भावनापूर्ण करार दिया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 8:56 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर और सर सुंदर लाल अस्पताल में टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट ने याचिका को दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए कहा कि यह जनहित में नहीं, बल्कि किसी और के इशारे पर निजी रंजिश निकालने के लिए दाखिल की गई थी.
याचिकाकर्ता ने की सीबीआई जांच की मांग
दरअसल बलिया निवासी अजय कुमार पांडेय ने जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि बीएचयू प्रशासन ने ट्रॉमा सेंटर के उपकरणों के लिए बाजार दर से कहीं अधिक कीमतों पर अपने करीबियों को टेंडर दिए हैं. याची ने इन अनुबंधों को रद्द करने और घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी.
जनहित याचिका प्रतिशोध के लिए नहीं किया जा सकता
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जनहित याचिका के कई हिस्से एक पुरानी वापस ली गई याचिका से हूबहू मिलते हैं. याची ने पहले से लंबित एक अन्य याचिका (विजय प्रकाश शुक्ल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) के तथ्यों और पैराग्राफों की नकल की थी. साथ ही खुद को एक किसान और मानवाधिकार कार्यकर्ता बताया था. कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या वह जीईएम पोर्टल जैसी तकनीकी चीजों को समझने की योग्यता रखता है, जिस पर उसके वकील ने अनभिज्ञता जताई.
कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका का उपयोग किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी या प्रतिशोध को हवा देने के लिए नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि याची के आचरण को देखते हुए उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए था, लेकिन याची शायद परिणामों से अनजान था इसलिए कोर्ट ने केवल चेतावनी देकर मामला समाप्त कर दिया.
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