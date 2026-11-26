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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की किशोर की जमानत अपील, किशोर की उम्र सीमा 16 साल करने का दिया सुझाव

डकैती के दौरान हत्या मामले में किशोर की जमानत अर्जी खारिज रखने का आदेश बरकरार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डकैती के दौरान हत्या के मामले में किशोर की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा है. साथ ही कोर्ट ने सुझाव दिया है कि विधायिका किशोर होने की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार कर सकती है. कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि 16 वर्ष की उम्र तक बच्चों में पर्याप्त परिपक्वता आने के पहलू पर कानून बनाने वाली संस्था उचित रूप से विचार कर सकती है. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की पीठ ने किशोर न्याय बोर्ड की ओर से घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र 17 वर्ष, छह महीने और 20 दिन तय किए जाने के मामले में की.

केरल हाईकोर्ट के फैसले और 2022 की वारदात का जिक्र: किशोर पर आईपीसी की धारा 396 के तहत डकैती के दौरान हत्या करने का आरोप है और कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के 13 नवंबर 2026 के फैसले विनोद विक्रमन पिल्लई बनाम केरल राज्य एवं अन्य का उल्लेख किया. उस फैसले में 16 वर्ष की उम्र तक बच्चों में पर्याप्त परिपक्वता आने के रुझान को देखते हुए किशोर न्याय कानूनों में आयु सीमा घटाने पर विचार करने की जरूरत बताई गई थी. जमानत के लिए नया आधार न होने के इस मामले में अपीलकर्ता ने बागपत के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के पांच मई 2026 के आदेश को चुनौती दी थी. निचली अदालत ने वर्ष 2022 के डकैती और शुभम उर्फ मृगेंद्र की हत्या के मामले में किशोर की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

बचाव पक्ष और शिकायतकर्ता के बीच हुई दलीलें: अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि किशोर को झूठा फंसाया गया है, प्राथमिकी व सीआरपीसी की धारा 161 के बयानों में उसकी कोई खास भूमिका नहीं है, कोई बरामदगी नहीं हुई और उसका आपराधिक इतिहास भी नहीं है. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि किशोर होने के बावजूद उसे करीब साढ़े चार साल तक नियमित जेल में रखा गया, जो किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है. वहीं, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र करीब साढ़े 17 वर्ष थी और अब वह 21 वर्ष से अधिक का हो चुका है. उन्होंने बताया कि मुकदमे में अभियोजन के साक्ष्य पूरे हो चुके हैं और सुनवाई अंतिम चरण में है.