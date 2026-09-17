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हाईकोर्ट का फैसला: पूर्व मंत्री नंद लाल सिंह पटेल सड़क हादसा मामले में मुआवजा बढ़ाने से इंकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और अधिवक्ता नंद लाल सिंह पटेल की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में मुआवजा राशि बढ़ाने से इंकार कर दिया है. 15 मई 1999 की रात करीब दो बजे इलाहाबाद-रायबरेली मार्ग पर नवाबगंज थाना क्षेत्र के मलकिया गांव के पास एक भीषण दुर्घटना हुई थी. विपरीत दिशा से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे ट्रक ने टाटा सूमो गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी थी. इस दुर्घटना में टाटा सूमो में सवार उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व अधिवक्ता नंद लाल सिंह पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी.

एमएसीटी कोर्ट ने तय किया था 7.84 लाख रुपये का मुआवजा: इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश व एमएसीटी कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2009 को फैसला सुनाते हुए मृतक की वार्षिक आय नब्बे हजार रुपये आंकी थी. अधिकरण ने एक तिहाई व्यक्तिगत खर्च काटकर और आवश्यक गुणक लागू करते हुए अंतिम रूप से सात लाख चौरासी हजार पांच सौ रुपये का मुआवजा परिजनों को देने का आदेश दिया था. इस फैसले से असंतुष्ट होकर मृतक की पत्नी कमला देवी तथा अन्य आश्रितों ने मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अपीलाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि मृतक एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और अधिवक्ता थे, इसलिए उनकी आय इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर एक लाख साठ हजार रुपये मानी जानी चाहिए थी.

बीमा कंपनी ने कोर्ट में दी अपनी दलील: वकीलों ने यह भी कहा कि तय राशि में भविष्य की संभावनाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए था. वहीं बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने दलील दी कि दावा की गई आय का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया और अधिकरण द्वारा तय राशि पहले से ही पर्याप्त है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि केवल उच्च पद, सामाजिक स्थिति या अधिवक्ता होना किसी की वास्तविक आय का कानूनी प्रमाण नहीं हो सकता. अदालत ने कहा कि मुआवजे का निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होता है.