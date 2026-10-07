इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: जूलॉजी सहायक प्रोफेसर भर्ती से बायोटेक्नोलॉजी बाहर, याचिकाएं खारिज
हाईकोर्ट ने जूलॉजी सहायक प्रोफेसर भर्ती में बायोटेक्नोलॉजी को संबद्ध विषय की सूची से बाहर रखने के फैसले को सही ठहराया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:21 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूलॉजी विषय में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए बायोटेक्नोलॉजी को संबद्ध विषय से बाहर रखने के फैसले में दखल देने से मना कर दिया है. अदालत ने साफ कहा कि संबद्ध विषयों का चयन सिलेबस, शैक्षणिक निकटता और पद की जरूरतों के हिसाब से तय होता है. यह पूरी तरह से विशेषज्ञों और नीतिगत फैसलों का दायरा है, जिसमें अदालत अपनी राय नहीं थोप सकती. न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने डॉ. वर्तिका मिश्रा और ललित कुमार सिंह समेत 48 अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया.
याचियों ने दिया पुरानी भर्तियों का हवाला: याचिकाकर्ताओं ने 8 सितंबर 2026 की सहायक प्रोफेसर भर्ती विज्ञप्ति में बायोटेक्नोलॉजी को बाहर किए जाने को चुनौती दी थी. उनका तर्क था कि बायोटेक्नोलॉजी में वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी के कई अहम हिस्से शामिल हैं और यूजीसी के सिलेबस में भी दोनों में समानता है. उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 और 2023 की भर्तियों में इसे जूलॉजी का संबद्ध विषय मान चुका है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसे संबंधित विषय के रूप में मान्यता मिली हुई है.
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर बनी नीति: राज्य सरकार और आयोग ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2026 को बनी विशेषज्ञ समिति ने जूलॉजी के संबद्ध विषयों पर गंभीरता से विचार किया था. सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ही भर्ती की नई विज्ञप्ति जारी की थी. आयोग ने अपनी मर्जी से पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि विशेषज्ञ राय के आधार पर ही यह कदम उठाया गया है.
पुरानी व्यवस्था हमेशा लागू रहने का हक नहीं: अदालत ने कहा कि पहले किसी भर्ती में बायोटेक्नोलॉजी को मान्य किया गया था, तो इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीदवारों को हमेशा के लिए अधिकार मिल गया. सक्षम अथॉरिटी के पास शैक्षणिक नीति में बदलाव करने का पूरा अधिकार है. हाईकोर्ट ने याचियों को छूट दी है कि वे अपनी शैक्षणिक सामग्री के साथ राज्य सरकार को ज्ञापन सौंप सकते हैं. सरकार चाहे तो उस पर कानून के मुताबिक अपने स्तर पर विचार कर सकती है.
यह भी पढ़ें- शोर के नियमों का पालन हो तो पांचों वक्त अजान में दखल न दें : हाईकोर्ट