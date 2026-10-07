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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: जूलॉजी सहायक प्रोफेसर भर्ती से बायोटेक्नोलॉजी बाहर, याचिकाएं खारिज

विशेषज्ञों की राय में अदालत का हस्तक्षेप सही नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज कीं 48 याचिकाएं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूलॉजी विषय में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए बायोटेक्नोलॉजी को संबद्ध विषय से बाहर रखने के फैसले में दखल देने से मना कर दिया है. अदालत ने साफ कहा कि संबद्ध विषयों का चयन सिलेबस, शैक्षणिक निकटता और पद की जरूरतों के हिसाब से तय होता है. यह पूरी तरह से विशेषज्ञों और नीतिगत फैसलों का दायरा है, जिसमें अदालत अपनी राय नहीं थोप सकती. न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने डॉ. वर्तिका मिश्रा और ललित कुमार सिंह समेत 48 अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया.