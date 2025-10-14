इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की याचिका खारिज की, कहा- बच्चों को बैठा कर बाइक चलाने से हुई दुर्घटना को असंतुलन नहीं मान सकते
कोर्ट ने 66,036 रुपये का मुआवजा और सात प्रतिशत ब्याज का अवॉर्ड बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटरसाइकिल पर दो बच्चों सहित चार व्यक्तियों के सवार होने के आधार मात्र पर दुर्घटना का कारण असंतुलन नहीं माना जा सकता. जब तक कि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण न हो. यह टिप्पणी करते न्यायमूर्ति संदीप जैन ने युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया. अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सहारनपुर, के निर्णय के खिलाफ दायर की गई थी.
सहारनपुर में 27 फरवरी 2021 को संजय कुमार मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी व दो बच्चों को बैठाकर कहीं जा रहे थे. इस दौरान एक ट्रैक्टर ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दिया. हादसे में नाबालिग रॉकी (7 वर्ष) को चोटें आईं और उसकी मां शबनम की 13 मार्च 2021 को मृत्यु हो गई. मुआवजे के लिए रॉकी की तरफ से वाद दाखिल किया गया. न्यायाधिकरण ने 66,036 रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया. इस फैसले के खिलाफ युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाईकोर्ट में अपील दायर की.
बीमा कंपनी के अधिवक्ता का कहना था कि मोटरसाइकिल पर दो वयस्क और दो नाबालिग बच्चे कुल चार लोग यात्रा कर रहे थे. इस वजह से मोटरसाइकिल चालक संतुलन बनाए रखने में विफल रहा और दुर्घटना हुई. यह भी कहा कि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि के बजाय वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जो पॉलिसी का उल्लंघन था.
कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि केवल इस आधार पर कि चार व्यक्ति (दो नाबालिग बच्चे और दो वयस्क) दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि दुर्घटना मोटरसाइकिल के असंतुलन के कारण हुई. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यदि चार व्यक्ति सीट पर नहीं बैठे होते तो दुर्घटना नहीं होती.
कोर्ट ने कहा, बीमा कंपनी दुर्घटना के कारण और मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों के बीच यह आकस्मिक संबंध साबित करने में विफल रही. कोर्ट ने यह भी कहा कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर की ट्रॉली खाली थी. इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि इसका उपयोग भाड़े के लिए माल ढोने के लिए किया जा रहा था और पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता. कोर्ट ने न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में कोई 'विकृति' नहीं मानी और 66,036 रुपये का मुआवजा और सात प्रतिशत ब्याज का अवॉर्ड बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी.
