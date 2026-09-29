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1980 मुरादाबाद मर्डर केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुरानी अपील पर सुनाया फैसला, सजा घटाकर की 5 साल

सिर पर कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से किया था वार, हाईकोर्ट ने माना- नहीं थी पूर्व नियोजित साजिश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1980 के मुरादाबाद के एक बहुचर्चित हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. पिछले 43 वर्षों से लंबित चल रही अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. हालांकि अदालत ने आरोपी की 10 साल की सश्रम कारावास की सजा को घटाकर पांच साल कर दिया है. यह फैसला न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है.