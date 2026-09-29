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1980 मुरादाबाद मर्डर केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुरानी अपील पर सुनाया फैसला, सजा घटाकर की 5 साल

हाईकोर्ट ने हत्या मामले में 43 साल पुरानी अपील पर फैसला सुनाते हुए आरोपी की सजा 10 साल से घटाकर 5 साल कर दी है.

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सिर पर कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से किया था वार, हाईकोर्ट ने माना- नहीं थी पूर्व नियोजित साजिश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 10:14 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1980 के मुरादाबाद के एक बहुचर्चित हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. पिछले 43 वर्षों से लंबित चल रही अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. हालांकि अदालत ने आरोपी की 10 साल की सश्रम कारावास की सजा को घटाकर पांच साल कर दिया है. यह फैसला न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है.

जमीन विवाद में चचेरे भाई ने किया था हमला: पूरा मामला 27 दिसंबर 1980 का है जब मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में लालमन अपने भाई शेर सिंह के साथ चाय की दुकान पर बैठा था. तभी पैतृक जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर उनका चचेरा भाई गिरधारी कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा. गिरधारी ने लालमन के सिर पर कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से जोरदार वार किया और मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल लालमन ने इलाज के दौरान 30 दिसंबर 1980 को दम तोड़ दिया था.

1983 में निचली अदालत ने सुनाई थी सजा: मुरादाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश ने 27 अक्टूबर 1983 को गिरधारी को आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई, जहाँ बचाव पक्ष के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में विरोधाभास का दावा किया. बचाव पक्ष का तर्क था कि सिर का घाव कुल्हाड़ी के वार से मेल नहीं खाता और इलाज में देरी से मौत हुई हो सकती है. इसके अलावा नक्शे की कमियों और एक गवाह के मुकरने का भी हवाला दिया गया.

हाईकोर्ट ने माना हत्या का इरादा नहीं था: अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखने के बाद कहा कि सिर जैसे नाजुक अंग पर वार से मौत का ज्ञान था, लेकिन पूर्व नियोजित साजिश या बार-बार वार करने का सबूत नहीं है. इसलिए यह मामला आईपीसी की धारा 304 भाग-II के तहत आता है. कोर्ट ने घटना के 43 साल पुराने होने और केवल एक वार किए जाने को ध्यान में रखते हुए सजा 10 साल से घटाकर 5 साल कर दी. जमानत पर बाहर चल रहे आरोपी गिरधारी को 10 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है.

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MORADABAD 1980 MURDER CASE
43 YEAR PENDING APPEAL DECISION
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