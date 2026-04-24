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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदला, उम्रकैद खत्म

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अचानक हुए विवाद में हुई हत्या को गैर इरादतन हत्या मानते हुए आरोपियों की उम्रकैद की सजा कम कर दी है.

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बलात्कार के प्रयास के दौरान हुई थी हत्या, हाईकोर्ट ने माना इसे गैर इरादतन मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 9:34 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अचानक हुए विवाद के दौरान हुई हत्या को गैर इरादतन हत्या मानते हुए आरोपियों की उम्रकैद की सज़ा को घटा दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वारदात पूर्व नियोजित नहीं थी, इसलिए इसे हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने पाया कि मृतक द्वारा आरोपियों की बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास के दौरान यह विवाद हुआ था. इसी आधार पर अदालत ने सजा को उतनी अवधि तक सीमित कर दिया, जितनी आरोपी पहले ही जेल में काट चुके हैं.

पैसे का विवाद बनाम आत्मरक्षा की दलील: यह मामला वर्ष 2016 का है, जब मृतक की हत्या आरोपियों के घर पर हुई थी. अभियोजन पक्ष का दावा था कि पैसों के लेनदेन के विवाद में आरोपियों ने मृतक को बुलाकर गोली मारी और धारदार हथियार से हमला किया. दूसरी ओर, आरोपियों का कहना था कि मृतक ने उनकी बेटी को जबरन कमरे में ले जाकर बलात्कार का प्रयास किया था. बेटी की चीख सुनकर परिवार के सदस्य वहां पहुंचे और अचानक हुए संघर्ष में यह दुखद घटना घटित हो गई.

पूर्व नियोजित नहीं थी वारदात: अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों का विश्लेषण करते हुए कहा कि यह वारदात स्पष्ट रूप से आवेश और अचानक हुए विवाद का परिणाम है. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि हत्या की कोई पूर्व योजना होती, तो घटना आरोपियों के अपने घर के भीतर नहीं होती. कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपियों ने किसी प्रकार की विशेष क्रूरता नहीं दिखाई और न ही इस स्थिति का कोई अनुचित लाभ उठाया. साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि यह मामला सोची-समझी साजिश का नहीं था.

हाईकोर्ट ने माना गैर इरादतन मामला: इन्हीं आधारों पर अदालत ने शाहजहांपुर के अपर सेशन जज द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत दी गई सजा को धारा 304 (भाग-1) में बदल दिया. हाईकोर्ट ने आरोपियों की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है. कोर्ट का मानना है कि आरोपियों द्वारा अब तक काटी गई जेल की अवधि इस अपराध के लिए पर्याप्त दंड है. इस फैसले ने अचानक हुए विवाद और गंभीर उकसावे के कानूनी पहलुओं को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है.

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