हाईकोर्ट ने डिजिटाइजेशन सेंटर की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी डिजिटाइज किए जाने के दिये निर्देश

कोर्ट का कहना है कि सिर्फ फ्रेश फाइलों को डिजिटाइज करने से डिजिटाइजेशन का उद्देश्य विफल हो रहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
November 15, 2025

प्रयागराज : हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली याचिकाओं को स्कैन करके डिजिटाइज किए जाने की प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने डिजिटाइजेशन सेंटर के इंचार्ज को निर्देश दिया है कि वह फ्रेश मुकदमों की फाइलों के अलावा बाद में उनमें दाखिल की जाने वाली सप्लीमेंट्री एफिडेविट को भी डिजिटाइज करें, जो कि अभी नहीं किया जा रहा है. कोर्ट का कहना है कि सिर्फ फ्रेश फाइलों को डिजिटाइज करने और सप्लीमेंट्री फाइलों को डिजिटाइज न करने से डिजिटाइजेशन का उद्देश्य विफल हो रहा है.

औरैया के फफूंद थाने में जेनू यादव के खिलाफ दर्ज मारपीट के मामले में दाखिल जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि यह देखने में आ रहा है कि अक्सर अधिवक्ता मुकदमा दाखिल करते समय सभी दस्तावेज उसके साथ नहीं लगाते हैं. बहस से पहले सप्लीमेंट्री एफिडेविट के तौर पर अधिवक्ता रजिस्ट्री में दाखिल करते हैं. मगर बाद में दाखिल होने वाले इस इन सप्लीमेंट्री एफिडेविट को स्कैन नहीं किया जाता है, जिससे हाईकोर्ट के सभी दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटाइज करने का उद्देश्य विफल हो रहा है, जबकि डिजिटाइजेशन का जिम्मा एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी को दिया गया है. यह डिजिटाइजेशन योजना का मजाक बनाने जैसा है. कई बार तो स्कैन किए गए दस्तावेज भी स्पष्ट नहीं होते और पढ़ने में नहीं आते हैं. कोर्ट ने डिजिटाइजेशन के इंचार्ज को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में दाखिल होने वाले सभी सप्लीमेंट्री एफिडेविट को भी स्कैन करके डिजिटाइज करवाएं.

