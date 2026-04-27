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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की उम्र निर्धारण पर उठाए सवाल, बार से भी मांगे सुझाव

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता की उम्र का निर्धारण इस मामले का केंद्रीय मुद्दा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 9:18 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान पॉस्को एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पीड़िता की उम्र के निर्धारण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाए हैं. कोर्ट इन प्रश्नों पर अगली सुनवाई पर विचार करेगी.

विधि प्रश्नों के समाधान के लिए कोर्ट ने इस मामले में अपीलार्थी के अधिवक्ता के साथ ही एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय को सहयोग करने के लिए कहा है. इसके अलावा बार के सदस्य अधिवक्ताओं से भी इन कानूनी प्रश्नों पर न्यायलय का सहयोग करने के लिए कहा है.

रामकिशुन उर्फ पप्पू की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति डीसी सामंत की खंडपीठ के समक्ष यह मामला आया. जिसमें प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

जांच के दौरान धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 भी जोड़ी गईं और इसी आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया गया. सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता की उम्र का निर्धारण इस मामले का केंद्रीय मुद्दा है. अदालत ने भी इस पर सहमति जताते हुए कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न निर्धारित किए, जिन पर आगे सुनवाई होगी.

अदालत द्वारा उठाए गए प्रमुख प्रश्न:

  • क्या जुवेनाइल जस्टिस (बाल न्याय) अधिनियम की धारा 94 के कारण आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत होने वाली जांच की सीमा प्रभावित होती है?
  • क्या पॉक्सो अधिनियम की धारा 27 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164-ए के प्रावधान पुलिस जांच को, विशेषकर पीड़िता की चिकित्सकीय उम्र निर्धारण के संदर्भ में, दिशा प्रदान करते हैं?
  • यदि जांच अधिकारी या अभियोजन पक्ष मेडिकल आयु प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते, तो इसका ट्रायल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
  • क्या ट्रायल कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 94 के आधार पर, मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज कर सकता है?
  • क्या पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियुक्त के अधिकार किसी प्रकार से सीमित होते हैं?
  • पॉक्सो और आईपीसी के तहत चल रहे मुकदमों में नाबालिग पीड़िता को जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के तहत कौन-कौन से सहयोग और सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं?
  • अदालत ने इन सभी प्रश्नों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मामले को 28 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
  • यह मामला भविष्य में पॉक्सो अधिनियम और नाबालिग पीड़ितों से जुड़े मामलों में उम्र निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तय कर सकता है.

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