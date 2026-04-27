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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की उम्र निर्धारण पर उठाए सवाल, बार से भी मांगे सुझाव

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान पॉस्को एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पीड़िता की उम्र के निर्धारण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाए हैं. कोर्ट इन प्रश्नों पर अगली सुनवाई पर विचार करेगी.

विधि प्रश्नों के समाधान के लिए कोर्ट ने इस मामले में अपीलार्थी के अधिवक्ता के साथ ही एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय को सहयोग करने के लिए कहा है. इसके अलावा बार के सदस्य अधिवक्ताओं से भी इन कानूनी प्रश्नों पर न्यायलय का सहयोग करने के लिए कहा है.

रामकिशुन उर्फ पप्पू की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति डीसी सामंत की खंडपीठ के समक्ष यह मामला आया. जिसमें प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.