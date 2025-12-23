ETV Bharat / state

गैंगस्टर एक्ट में चुनिंदा कार्यवाही से कमजोर हो रहा कानून का राज; हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (गैंग्स्टर एक्ट) के तहत जांच व अभियोजन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाया है. कहा है कि चुनिंदा तरीके से की जाने वाली जांच और अभियोजन कानून के शासन के खिलाफ हैं. इससे शासन व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होता है. कोर्ट ने कहा कि प्रभावशाली और संगठित अपराध से जुड़े लोग जमानत की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं और अदालतों में बार-बार स्थगन लिया जाता है, जबकि अभियोजन तंत्र उन्हें प्रभावी ढंग से चुनौती देने में विफल रहता है.

गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में राजेंद्र त्यागी व दो अन्य पर दर्ज गैंगस्टर की प्राथमिकी रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने ये टिप्पणियां कीं. याची का कहना था कि गैंगस्टर एक्ट के आवश्यक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. डीएम और एसएसपी की संयुक्त बैठक में अधिनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई है.

कोर्ट का कहना था कि एक लोकतांत्रिक राज्य की बुनियाद इस सिद्धांत पर टिकी होती है कि हर नागरिक कानून के समक्ष समान है और राज्य की नजर में समान रूप से महत्वपूर्ण है. प्रशासकों को यह समझना चाहिए कि उनके निर्णय न्याय व्यवस्था की दिशा तय करते हैं और इतिहास न केवल उन निर्णयों को दर्ज करता है, बल्कि उन्हें दोहराता भी है. कोर्ट ने गृह विभाग को आगाह करते हुए कहा कि चयनात्मक जांच और अभियोजन कानून के राज के विपरीत हैं और इससे शासन में जनता का विश्वास धीरे-धीरे खत्म होता है.

कोर्ट का कहना था कि जिन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, वहां गैंग चार्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया में जिलाधिकारी को शामिल नहीं किया जा रहा है. जबकि जिन जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था नहीं है, वहां गैंग चार्ट को मंजूरी देने के लिए जिलाधिकारी और सीनियर पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक होती है. कोर्ट ने इसे उत्तर प्रदेश गैंगस्टर नियम, 2021 के नियम 5(3)(ए) का उल्लंघन बताया, जिसमें स्पष्ट रूप से गैंग चार्ट की स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी या पुलिस आयुक्त की संयुक्त बैठक अनिवार्य की गई.

राज्य सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि 26 नवंबर, 2022 की सरकारी अधिसूचना के तहत राज्यपाल ने महानगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों और अतिरिक्त आयुक्तों को जिलाधिकारी के सभी अधिकार प्रदान किए, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत अधिकार भी शामिल हैं. हालांकि, अदालत ने इसके बाद भी सवाल उठाया कि कमिश्नरेट जिलों में पुलिस को इतने व्यापक और स्वतंत्र अधिकार क्यों दिए गए, जबकि गैर-कमिश्नरेट जिलों में यही प्रक्रिया संयुक्त प्रशासनिक निगरानी में होती है. कोर्ट ने आशंका जताई कि इस तरह की व्यवस्था का दुरुपयोग अक्सर छोटे अपराधियों के खिलाफ होता है, जबकि वास्तविक गैंगस्टर और संगठित अपराध सिंडिकेट बहुत हद तक अप्रभावित रहते हैं.