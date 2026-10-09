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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: डेटा जुटाने की रफ्तार पर जताई नाराजगी

पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई: 'ट्रिपल टेस्ट' के नियमों का हिसाब मांगेगी अदालत ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक और आर्थिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए बने आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने डेटा जुटाने की मौजूदा प्रक्रिया पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए बड़ा निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने आयोग को आगरा जिले से जुड़े कामकाज का पूरा ब्योरा सीलबंद लिफाफे में 14 अक्टूबर तक पेश करने को कहा है. यह सख्त आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल दशरथ यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.

3 लाख आबादी में से सिर्फ 29 के दर्ज हुए बयान: पंचायत चुनाव से जुड़ी इस याचिका पर लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने बताया कि 40 जिलों में लगभग 60 फीसदी डेटा जुटाने का काम पूरा कर लिया गया है. हालांकि रिकॉर्ड और हलफनामों की पड़ताल के बाद कोर्ट ने पाया कि आयोग के सामने आने वाले लोगों की संख्या वास्तविक आबादी की तुलना में बेहद कम है. आगरा का उदाहरण देते हुए पीठ ने कहा कि वहां तीन लाख से अधिक की ओबीसी आबादी होने के बावजूद आयोग के सामने सिर्फ 179 लोग ही पहुंचे और उनमें से भी केवल 29 लोगों के बयान दर्ज किए गए.

पांच महीने में सलाहकार समिति की एक बैठक भी नहीं: कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करने के बावजूद इतने कम लोगों के बयान दर्ज करना प्रामाणिक डेटा हासिल करने के लिए बिल्कुल उचित नहीं है. पीठ ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि आयोग पिछले पांच महीनों से काम कर रहा है, लेकिन इसके गठन के बाद बनी सलाहकार समिति की अब तक आयोग के साथ एक भी बैठक नहीं हुई है. हालांकि कोर्ट को बताया गया कि समिति की पहली औपचारिक बैठक 12 अक्टूबर को होना तय हुआ है.