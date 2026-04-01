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मनरेगा कर्मियों की जीत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानदेय वृद्धि रोकने वाला सरकारी आदेश किया रद्द

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत तैनात जिला और ब्लॉक सोशल ऑडिट को-ऑर्डिनेटरों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने को-ऑर्डिनेटरों के बकाया मानदेय वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है. यह महत्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रामनगीना और चार अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का पिछला आदेश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था.

तीन सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश: अदालत ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर इस मामले में नए सिरे से एक सकारण आदेश पारित करे. कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने 11 दिसंबर 2025 को जो आदेश पारित किया था, उसमें अस्वीकृति का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था. बिना कारण स्पष्ट किए किसी भी प्रस्ताव को खारिज करना न्यायसंगत नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाना आवश्यक था. कोर्ट ने कहा कि नया आदेश पूरी तरह से कानून के दायरे में होना चाहिए.

सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय के तथ्यों पर विचार के आदेश: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि नया आदेश जारी करते समय ग्रामीण विकास विभाग के सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाए. इसमें निदेशालय द्वारा भेजे गए दस्तावेजों और वित्तीय प्रस्तावों को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा. याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2009 में एक सरकारी शासनादेश के तहत मनरेगा कर्मियों के रूप में हुई थी. इन कर्मचारियों के प्रशासनिक मुखिया अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग होते हैं.