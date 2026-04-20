ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: दहेज हत्या में ननदों को सम्मन करने का आदेश रद्द

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में तीन अविवाहित ननदों को बतौर अतिरिक्त अभियुक्त सम्मन करने का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने मुख्य अभियुक्तों के बरी होने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को सम्मन करने के आदेश को विधि विरुद्ध ठहराया है. न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग अत्यंत सावधानी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग केवल ट्रायल के दौरान आए उन साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, जो किसी व्यक्ति की संलिप्तता को मजबूती से दर्शाते हों.

बागपत दहेज हत्या मामला: यह मामला केवल एफआईआर की बातों को दोहराने भर से तय नहीं किया जा सकता. मामले के तथ्यों के अनुसार रचना का विवाह बागपत जिले के बड़ौत थानाक्षेत्र में मार्च 2009 में प्रदीप से हुआ था. विवाह के एक वर्ष के भीतर जनवरी 2010 में रचना की जल जाने के कारण मौत हो गई थी. इसके बाद उसके पिता मैनपाल ने प्रदीप व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के विरुद्ध दहेज हत्या व उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था.

निचली अदालत का आदेश: पुलिस ने जांच के दौरान रचना के मृत्यु पूर्व बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रदीप की तीन अविवाहित बहनों को निर्दोष पाया था. इस आधार पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था. हालांकि, ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट बागपत ने उन्हें सम्मन कर लिया था. तीन मार्च 2011 के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी.