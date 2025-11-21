ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी करने पर नाबालिग से रेप का आरोप किया रद्द, कहा- अपराध सिद्ध होने की कम संभावना

मुकदमा लंबित रहने के दौरान याची एवं पीड़िता ने शादी कर ली. अगस्त 2018 में उनके यहां पुत्र का जन्म हुआ.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 9:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी कर लेने पर नाबालिग से रेप मामले में आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई रद्द कर दी. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता से काफी पहले शादी कर ली थी. अब ये दंपती बच्चे के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं. कोई आपराधिक कृत्य था तो वह खत्म हो चुका है. ऐसे में मुकदमा चला भी तो अपराध सिद्ध होने की कम संभावना है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दिया है. याची के खिलाफ संत कबीर नगर के बखिरा थाने में जनवरी 2017 में आईपीसी की धारा 363, 366, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप था कि याची शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया. बरामदगी के बाद पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि वह बालिग थी. उसने नाबालिग के साथ निकाह करने की भी इच्छा जताई.

सीएमओ की फरवरी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष थी. विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया तो मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया. मुकदमा लंबित रहने के दौरान याची एवं पीड़िता ने शादी कर ली. अगस्त 2018 में उनके यहां पुत्र का जन्म हुआ.

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
MINOR RAPE CHARGE DISMISSED
MINOR RAPE CASE HIGH COURT
नाबालिग से रेप का आरोप रद्द
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.