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हाईकोर्ट ने मथुरा लोक अदालत का आदेश किया रद्द, सुलह प्रक्रिया का पालन न करने पर नए सिरे से फैसले के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की स्थायी लोक अदालत का एक आदेश रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-सी के तहत अनिवार्य सुलह प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया. मामला दोबारा निर्णय के लिए स्थायी लोक अदालत को वापस भेज दिया गया है.