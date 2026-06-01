इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: पत्नी ने छिपाई कमाई तो भरण-पोषण का आदेश रद्द, झूठा हलफनामा देने पर अवमानना की चेतावनी
हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटे के 5000 रुपये के भरण-पोषण को बरकरार रखते हुए फैमिली कोर्ट को 3 महीने में पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 10:33 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि भरण-पोषण की कानूनी कार्यवाही में यदि कोई पत्नी जानबूझकर अपनी वास्तविक आय छिपाती है, तो उसके गुजारा भत्ता के दावों का नए सिरे से विधिक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए उस पत्नी को दिए जा रहे मासिक भरण-पोषण को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. उक्त महिला ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी व्यक्तिगत आय को पूरी तरह शून्य बताया था, जबकि हाईकोर्ट में दाखिल एक अलग याचिका में उसने अपनी वार्षिक आय साढ़े चार लाख रुपये से अधिक घोषित की थी. कोर्ट ने नाबालिग बेटे के भरण-पोषण को पूरी तरह बरकरार रखा, लेकिन पत्नी के दावे को सही वित्तीय खुलासे के आधार पर नए सिरे से तय करने के लिए वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया.
इटावा फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती: यह पूरा विवाद मुख्य रूप से दिसंबर 2010 में संपन्न हुए एक वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है. वैवाहिक कलह, दहेज की नाजायज मांग और ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता के आरोपों के बाद पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके में रहने लगी थी. इसके बाद उसने एडिशनल फैमिली जज इटावा के समक्ष अपने और बच्चों के गुजारे के लिए भरण-पोषण का एक प्रार्थना पत्र दिया था. फैमिली कोर्ट ने उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पति को निर्देश दिया था कि वह पत्नी को आठ हजार रुपये और उनके नाबालिग बेटे को पांच हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान करे.
आईटीआर में खुली पत्नी के आय की पोल: इस आदेश से असंतुष्ट होकर पति ने पत्नी के भरण-पोषण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी. उधर, पत्नी ने भी भरण-पोषण की राशि को कम बताते हुए उसे और बढ़ाने की मांग के साथ एक जवाबी पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी थी. पति के वकील ने अकाट्य दलील दी कि पत्नी ने महत्वपूर्ण वित्तीय तथ्यों को छिपाकर ही फैमिली कोर्ट से भरण-पोषण का यह आदेश प्राप्त किया है. कोर्ट को बताया गया कि फैमिली कोर्ट के समक्ष संपत्ति और देनदारियों के हलफनामे में पत्नी ने अपनी आय शून्य घोषित की थी, जबकि उसी अवधि के दौरान उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के हलफनामे में अपना नेटवर्थ प्रमाणपत्र और आयकर रिटर्न संलग्न किया था.
पति ने जताई पत्नी के भरण-पोषण पर आपत्ति: दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न में महिला की लगभग 4,58,570 रुपये (तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र के अनुसार 4,81,310 रुपये) की वार्षिक आय दर्ज थी. इसके विपरीत एक छोटा रेस्तरां चलाने वाले पति ने अपनी मासिक आय केवल 30,000 रुपये होने का दावा किया था. पति ने अदालत के समक्ष अपने नाबालिग बेटे को नियमित भरण-पोषण का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पत्नी को दी जाने वाली राशि पर कड़ी आपत्ति जताई. इसके विपरीत पत्नी के वकील ने कोर्ट में किसी भी प्रकार के तथ्य को छिपाने के आरोप से साफ इनकार किया.
धारा 307 के तहत दर्ज है केस: महिला के वकील ने तर्क दिया कि पत्नी के पास आय का कोई स्वतंत्र व्यावसायिक स्रोत नहीं है और वह केवल अपने पिता द्वारा कराई गई फिक्स्ड डिपॉजिट के मामूली ब्याज पर निर्भर है. यह मामूली ब्याज राशि खुद को और अपने बढ़ते बेटे को पालने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है. पत्नी ने अपने साथ हुई घरेलू क्रूरता को उजागर करते हुए बताया कि उसके पिता ने पति और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (जानलेवा हमला) के तहत गंभीर एफआईआर भी दर्ज कराई थी. उसने अपने बेटे की चिकित्सा, शैक्षिक और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए भरण-पोषण राशि बढ़ाने की पुरजोर मांग की.
झूठ बोलने पर चल सकता है गवाही का मुकदमा: माननीय हाईकोर्ट ने मामले का विश्लेषण करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के विरोधाभासी आय बयानों के संबंध में पति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को पूरी तरह नजरअंदाज किया. तथ्यों को छिपाने पर सख्त रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति अचल सचदेव ने टिप्पणी की कि यदि कोई पक्ष अदालत से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है या झूठी जानकारी देता है, तो अदालतें उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती हैं. इस प्रकार के भ्रामक आचरण के लिए संबंधित पक्ष के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही या झूठी गवाही (परजुरी) का मुकदमा भी चलाया जा सकता है. कोर्ट ने भरण-पोषण कानूनों के मूल सामाजिक उद्देश्य का हवाला देते हुए कुछ और महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी कीं.
भरण-पोषण कानून दंडात्मक नहीं, सुधारात्मक है: अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक सशक्त उपाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को बेसहारा होने और दर-दर भटकने से रोकना है. यह कानूनी प्रावधान दंडात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह सुधारात्मक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ पत्नी, बच्चे या बुजुर्ग माता-पिता को घोर गरीबी में न छोड़ दिया जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महज कुछ स्वतंत्र आय होने मात्र से कोई पत्नी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पूरी तरह अयोग्य नहीं हो जाती है. महज कुछ आय होना अपने आप में किसी पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने से तब तक नहीं रोकता, जब तक वह आय विवाह के दौरान प्राप्त जीवन स्तर के अनुसार अपर्याप्त हो.
सुप्रीम कोर्ट के 25% वेतन वाले फैसले का हवाला: हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पति के शुद्ध मासिक वेतन का 25 प्रतिशत हिस्सा जीवनसाथी के भरण-पोषण के लिए एक व्यापक मानदंड माना गया है, लेकिन यह कोई अनिवार्य या निश्चित फॉर्मूला नहीं है. कोर्ट ने विरोधाभासी आय खुलासों का सही मिलान करने में फैमिली कोर्ट को विफल पाते हुए पति की पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी को दिए गए आठ हजार रुपये के मासिक भरण-पोषण को तत्काल रद्द कर दिया और आय, संपत्ति व देनदारियों का ठीक से मूल्यांकन करने के बाद उसकी पात्रता के नए सिरे से निर्धारण के लिए मामले को वापस फैमिली कोर्ट भेज दिया.
तीन महीने के भीतर आदेश जारी करने का निर्देश: कोर्ट ने हालांकि नाबालिग बेटे को मिलने वाले पांच हजार रुपये के मासिक भरण-पोषण को पूरी तरह बरकरार रखा और पति को इस राशि का निरंतर भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट द्वारा अब इटावा की फैमिली कोर्ट को तीन महीने के भीतर एक तर्कसंगत, स्पष्ट और व्यापक आदेश पारित करने का सख्त निर्देश दिया गया है. इस नए आदेश में कोर्ट को पत्नी की भरण-पोषण राशि बढ़ाने वाली मूल याचिका पर भी सभी साक्ष्यों को देखकर नए सिरे से विचार करना होगा.
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