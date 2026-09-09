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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: 21 साल की देरी से दाखिल अर्जी पर सीधे रद्द नहीं हो सकती तलाक की डिक्री

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1990 के एकपक्षीय तलाक मामले में बलिया परिवार न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया है.

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1990 का एकपक्षीय तलाक मामला: हाईकोर्ट ने बलिया परिवार न्यायालय के आदेश को किया निरस्त. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:46 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1990 में पारित एकपक्षीय तलाक की डिक्री को चुनौती देने के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बलिया परिवार न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें पत्नी शिव कुमारी देवी की अर्जी पर 17 दिसंबर 1990 की एकपक्षीय तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने मामला वापस परिवार न्यायालय भेजते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि पहले 21 साल की देरी के कारणों और समन की तामील के सवाल पर निर्णय लिया जाए. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने पति लल्लू राम की ओर से दाखिल प्रथम अपील पर यह आदेश दिया है.

देरी की माफी को स्वतः नहीं माना जा सकता: खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए दाखिल आवेदन में हुई देरी को स्वतः माफ हुआ नहीं माना जा सकता. अदालत को सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत यह देखना होगा कि देरी के पीछे पर्याप्त और संतोषजनक कारण बताए गए हैं या नहीं. मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार लल्लू राम और शिव कुमारी देवी का विवाह वर्ष 1981 में हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था. विवाह के कुछ समय बाद लल्लू राम ने व्यभिचार के आधार पर तलाक की याचिका दाखिल की थी.

21 साल बाद पत्नी ने दाखिल की थी अर्जी: तलाक के मुकदमे में पत्नी शिव कुमारी की ओर से उपस्थित न होने पर अदालत ने 17 दिसंबर 1990 को एकपक्षीय तलाक की डिक्री पारित कर दी थी. इसके बाद शिव कुमारी ने करीब 21 साल बाद, यानी वर्ष 2011 में सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन देकर इस एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग की. बलिया के परिवार न्यायालय ने 26 नवंबर 2019 को पत्नी का आवेदन स्वीकार करते हुए 1990 में पारित तलाक की डिक्री को निरस्त कर दिया था. परिवार न्यायालय के इस फैसले को पति लल्लू राम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने पुनः सुनवाई के दिए निर्देश: पति का तर्क था कि आवेदन तय समय सीमा यानी 30 दिन के बजाय करीब 21 साल की भारी देरी के बाद दाखिल किया गया था और अदालत ने इस विलंब पर नियमानुसार विचार नहीं किया. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि परिवार अदालत को पहले समन की सही तामील और देरी के कारणों का न्यायिक मूल्यांकन करना चाहिए था. अब इस मामले में बलिया परिवार न्यायालय को हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत नए सिरे से सुनवाई कर फैसला सुनाना होगा.

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EX PARTE DIVORCE DECREE
BALLIA FAMILY COURT
SECTION 5 LIMITATION ACT
ORDER 9 RULE 13 CPC
ALLAHABAD HIGH COURT

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