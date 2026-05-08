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CLAT UG 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट बदलने का आदेश रद्द किया, विशेषज्ञों की राय को माना सर्वोपरि

कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार क्लैट CLAT UG 2026 एग्ज़ाम की आंसर-की में स्पष्ट त्रुटि के बिना हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता.

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आंसर-की विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- विशेषज्ञों के निर्णय में कोर्ट नहीं करेगा हस्तक्षेप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:50 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने क्लैट (CLAT) यूजी 2026 की मेरिट लिस्ट में बदलाव करने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक मामलों में विषय विशेषज्ञों के निर्णयों पर अदालतें अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर काम नहीं कर सकतीं. इससे पहले एकल पीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम को मेरिट लिस्ट संशोधित करने का निर्देश दिया था, जिसे अब उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. यह पूरा विवाद सेट-सी के कुछ प्रश्नों की फाइनल आंसर-की पर उठाई गई आपत्तियों से शुरू हुआ था.

एकल पीठ के हस्तक्षेप को हाईकोर्ट ने नकारा: एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर टेस्ट बुकलेट सेट-सी के प्रश्न संख्या 6, 9 और 13 के उत्तरों को चुनौती दी थी. 3 फ़रवरी 2026 को सिंगल जज ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रश्न संख्या 9 के लिए दो विकल्पों को सही मानने का निर्देश दिया था. एकल पीठ का मानना था कि ओवरसाइट कमेटी ने विषय विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश को बिना किसी ठोस कारण के रद्द किया था. इसके जवाब में कंसोर्टियम ने डिवीजन बेंच के सामने विशेष अपील दायर कर एकल पीठ के हस्तक्षेप को अनुचित बताया.

बहु-स्तरीय जांच प्रक्रिया की वैधता बरकरार: कंसोर्टियम की अपील स्वीकार करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि फाइनल आंसर-की एक व्यवस्थित और बहु-स्तरीय जांच का परिणाम थी. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि विषय विशेषज्ञों और ओवरसाइट कमेटी द्वारा किया गया अभ्यास सही होने की एक मजबूत धारणा स्थापित करता है. जब तक किसी उत्तर में कोई स्पष्ट और सिद्ध करने योग्य त्रुटि न हो, तब तक अदालती हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. जजों ने माना कि विवादित प्रश्नों के जो उत्तर अंतिम रूप से स्वीकार किए गए, वे उन प्रश्नों की एक संभावित और उचित व्याख्या थे.

हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम की अपील स्वीकार की: प्रश्न संख्या 9 का विश्लेषण करते समय खंडपीठ ने पाया कि कंसोर्टियम का उत्तर ही निगमनात्मक तर्क के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप था. न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि विशेषज्ञों के उत्तर पूरी तरह से अनुचित या गलत थे. अपने 19-पृष्ठ के विस्तृत निर्णय में अदालत ने शैक्षणिक मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे को रेखांकित किया. हाईकोर्ट ने साफ किया कि ऐसा हस्तक्षेप केवल तभी जायज है जब उत्तर स्पष्ट रूप से गलत सिद्ध हो जाए, जो वर्तमान मामले में नहीं पाया गया.

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